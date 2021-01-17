



Трагедия произошла в Нижнедобринском психоневрологическом интернате Суровикинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 55-летняя Наталья М. сбежала из интерната накануне поздно вечером. Ее исчезновение заметили сотрудники при обходе в половине двенадцатого ночи. Как выяснилось, женщина покинула интернат через пожарный выход – по правилам, он легко открывается. Оперативно были организованы три бригады для поиска беглянки. Одни искали ее в здании, другие на территории соцучреждения, еще одна бригада выдвинулась на близлежащую территорию. Женщина, одетая в ночнушку, халат, носки и шлепки, была найдена в километре от интерната уже мертвой в четыре часа утра.

Температура в ту ночь была минус восемнадцать градусов. У женщины не было шансов выжить.

Наталья М. проживала в интернате с 2017 года после перевода из волгоградской областной психиатрической больницы №1. Ее диагноз – параноидная шизофрения. Последнее время ее состояние здоровья усугубилось. Она совершала странные поступки, была рассеяна и не ориентировалась в пространстве, пояснили в интернате.

В учреждении организована служебная проверка.



