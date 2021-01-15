







О разгильдяйстве коммунальщиков рассказала жительница Городище, которая участвовала в спасении школьника из глубокой ямы с водой. Вчера около 17.00 Светлана Цырульникова выбежала на улицу, услышав детские крики, сообщает ИА "Высота 102". Женщина бросилась к котловану, легла на землю и тянула руки 11-летнему Васе, который барахтался, пытаясь не утонуть в ледяной воде. К счастью, мимо проезжал сосед дед Женя, который тоже кинулся на помощь и смог извлечь мальчика из котлована.





Светлана заявляет, что подобное происшествие должно было случиться, потому что яма была раскопана и брошена коммунальщиками больше месяца назад. Ограждение вокруг разрытия отсутствовало.

«Сверху был тонкий лед. Вода прибывала – течь-то не была устранена. Безобразие. Тут школа недалеко, поэтому каждый день здесь бывают дети. То, что произошло – не случайность», - настаивает женщина.

Напомним, по факту падения третьеклассника в яму с ледяной водой на улице Пассара в Городище прокуратура Волгоградской области проводит проверку . Администрация Городищенского района организовала внутреннее расследование обстоятельств инцидента. По его результатам виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.