О разгильдяйстве коммунальщиков рассказала жительница Городище, которая участвовала в спасении школьника из глубокой ямы с водой. Вчера около 17.00 Светлана Цырульникова выбежала на улицу, услышав детские крики, сообщает ИА "Высота 102". Женщина бросилась к котловану, легла на землю и тянула руки 11-летнему Васе, который барахтался, пытаясь не утонуть в ледяной воде. К счастью, мимо проезжал сосед дед Женя, который тоже кинулся на помощь и смог извлечь мальчика из котлована.
Происшествия 15.01.2021 12:28
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15.01.2021 12:28
О разгильдяйстве коммунальщиков рассказала жительница Городище, которая участвовала в спасении школьника из глубокой ямы с водой. Вчера около 17.00 Светлана Цырульникова выбежала на улицу, услышав детские крики, сообщает ИА "Высота 102". Женщина бросилась к котловану, легла на землю и тянула руки 11-летнему Васе, который барахтался, пытаясь не утонуть в ледяной воде. К счастью, мимо проезжал сосед дед Женя, который тоже кинулся на помощь и смог извлечь мальчика из котлована.
О разгильдяйстве коммунальщиков рассказала жительница Городище, которая участвовала в спасении школьника из глубокой ямы с водой. Вчера около 17.00 Светлана Цырульникова выбежала на улицу, услышав детские крики, сообщает ИА "Высота 102". Женщина бросилась к котловану, легла на землю и тянула руки 11-летнему Васе, который барахтался, пытаясь не утонуть в ледяной воде. К счастью, мимо проезжал сосед дед Женя, который тоже кинулся на помощь и смог извлечь мальчика из котлована.
Светлана заявляет, что подобное происшествие должно было случиться, потому что яма была раскопана и брошена коммунальщиками больше месяца назад. Ограждение вокруг разрытия отсутствовало.
«Сверху был тонкий лед. Вода прибывала – течь-то не была устранена. Безобразие. Тут школа недалеко, поэтому каждый день здесь бывают дети. То, что произошло – не случайность», - настаивает женщина.
Напомним, по факту падения третьеклассника в яму с ледяной водой на улице Пассара в Городище прокуратура Волгоградской области проводит проверку. Администрация Городищенского района организовала внутреннее расследование обстоятельств инцидента. По его результатам виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, мама Василия рассказала о том, что ее сын пришел домой весь мокрый и в слезах. У перепуганного ребенка поднялась температура, а сегодня ему вызвали врача. По итогам надзорной проверки, как пояснила Наталья, она определится с дальнейшими действиями. Не исключено, что родители подадут в суд на муниципальное коммунальное предприятие Городищенского района.
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