Здравоохранение

СОГАЗ-Мед участвует в Федеральном проекте «Старшее поколение» для реализации интересов пожилых граждан

Здравоохранение 13.01.2021 12:58 Новости компаний
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13.01.2021 12:58 Новости компаний


Президент России в своем послании Федеральному собранию четко обозначил: «Здоровье нации, обеспечение социальной защиты людей старшего поколения – приоритетные направления государственной политики».  Уже сейчас число пожилых людей в России практически составляет четверть населения страны. С ростом продолжительности жизни количество пожилых людей будет увеличиваться. Безусловно, государство обязано чутко реагировать на эти демографические изменения. О том, какие меры принимаются для улучшения качества жизни пожилых граждан, рассказал Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов:

–  Д.В.Толстов: На мой взгляд, нужно принимать такие меры, чтобы люди жили не просто дольше, но и оставались активными, здоровыми, имели возможность работать, общаться с близкими. Жизнь в преклонном возрасте должна быть насыщенной и разнообразной, а также комфортной, в том числе при получении медицинской помощи. Федеральный проект «Старшее поколение», входящий в состав Национального проекта «Демография», создан для того, чтобы предоставить людям такую возможность. 

– В 2017 году по данным официальной государственной статистики показатель ожидаемой продолжительности жизни в России составлял в среднем 79,3 года. Для достижения национальной цели к 2024 году необходимо увеличить ожидаемую продолжительность жизни людей до 82,3 лет. Государство ставит задачу не только увеличения продолжительности жизни людей, но и улучшения качества. Какие конкретные действия в этом проекте осуществляет СОГАЗ-Мед? 

– Д.В.Толстов: Задача страховой компании «СОГАЗ-Мед» в этом проекте –обеспечить целый ряд мероприятий для застрахованных в компании пожилых людей. Прежде всего, наша задача – индивидуально информировать застрахованных о возможности прохождения медицинских профилактических мероприятий. 
Министерством здравоохранения РФ в марте 2019 года утверждён единый порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации разных групп взрослого населения, в соответствии с которым принят перечень всех мероприятий скрининга и методов исследований для определенных возрастов, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний. Особое внимание уделено профилактическим мерам в отношении граждан старше 65 лет, в том числе проживающих в сельской местности. Для них проводится дополнительное обследование, направленное на выявление возрастных заболеваний и состояний.
Охват ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами и ежегодной диспансеризацией должен подняться до не менее 70% (к 2024 году).
С помощью индивидуального информационного сопровождения, в том числе оповещения о необходимости прохождения ежегодно профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, СОГАЗ-Мед содействует увеличению количества пожилых людей, прошедших профилактические мероприятия. Мы также осуществляем контроль за качеством оказываемых пожилым гражданам медицинских услуг в ходе осуществления профилактических мероприятий.

– Одним из целевых показателей проекта является увеличение доли пациентов старше трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями, принятых на диспансерное наблюдение, с 49% до не менее 90%. Какая работа ведется в этом направлении?

– Д.В.Толстов: Наши задачи в достижении этого показателя –адресное информирование застрахованных в компании граждан о необходимости постановки на диспансерное наблюдение, осуществление контроля своевременной постановки медицинской организацией застрахованных на диспансерное наблюдение, а также контроль качества и своевременности проведения диспансерного наблюдения, которое направлено на снижение риска обострения хронических заболеваний.

– Расскажите об опыте участия в проекте «Старшее поколение» частных медицинских организаций? Какие регионы задействованы? Как осуществляется взаимодействие?

– Д.В.Толстов: В рамках федерального проекта «Старшее поколение» в 2020 году стартовал пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания медико-социальной помощи людям старшего возраста. Страховые медицинские организации определены участниками данного пилотного проекта. На сегодня к проекту подключились 8 субъектов РФ, в которых осуществляет свою деятельность СОГАЗ-Мед: Республика Мордовия, Воронежская, Волгоградская, Костромская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская и Рязанская области. 
В этих регионах частные медицинские организации взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплён пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Например, специалисты из частных клиник могут на дому у пациента проводить регулярные медицинские осмотры, вести индивидуальный дневник здоровья пациента, контролировать приём назначенных лекарств, брать анализы, проводить инфузионную терапию (внутривенное введение растворов с целью коррекции и/или лечения различных жизненно важных нарушений в организме). Такая форма оказания медицинской помощи особенно важна в период распространения коронавирусной инфекции. Она позволяет людям старшего возраста избегать дополнительных контактов в ходе непосредственного посещения медицинских организаций при получении медицинской помощи.
Для участия в этом проекте частные медицинские организации проходят конкурсный отбор, по результатам которого им предоставляются гранты в форме субсидий из федерального бюджета. Задача страховых компаний состоит в том, чтобы через взаимодействие с государственными и частными медицинскими организациями, которые включены в пилотный проект, информировать застрахованных в возрасте от 65 лет о данной возможности, уточнять списки пожилых людей, которые согласились на медико-социальный патронаж, и осуществлять контроль за проведением им медицинских назначений.

– Министерством здравоохранения РФ также утверждён порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (особый вид медицинской помощи для пожилых, связанный, в том числе и с социальным обеспечением), обязательный к применению по закону на территории всей страны. Расскажите об этом направлении.

– Д.В.Толстов: В рамках проекта «Старшее поколение» для повышения качества медицинской помощи пациентам старших возрастных групп создаётся необходимая гериатрическая служба. Министерством здравоохранения РФ ведется работа по подготовке врачей-гериатров. В целях формирования единых подходов к оказанию медицинской помощи лицам старшего поколения создана единая методологическая база. К 2024 году во всех регионах РФ планируется создать специализированные гериатрические центры, а уровень госпитализации на геронтологические места должен вырасти в 4,2 раза. Уже разработаны клинические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению наиболее значимых патологических состояний и заболеваний пожилых людей. Хочу особо отметить, что с включением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в систему ОМС число операций по данному направлению, которые проводятся людям старших возрастных групп, увеличилось (в 2,5 раза с 2014 года).
Задача СОГАЗ-Мед – осуществлять необходимый контроль при госпитализации застрахованных в компании граждан в профильные учреждения и, при выявлении нарушений, принять меры к восстановлению их прав. Кроме того, при осуществлении контроля доступности и качества предоставления медицинской помощи, важно отследить соблюдение утвержденного порядка оказания медицинской помощи по гериатрии и оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями. При выявлении дефектов СОГАЗ-Мед применяет финансовые санкции к медицинской организации, допустившей нарушения, а также взаимодействует с медицинской организацией по их устранению.


Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru

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