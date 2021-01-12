Переболевших коронавирусом волгоградцев пообещали поднять на ноги по спецметодикам

Здравоохранение 12.01.2021 15:25
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12.01.2021 15:25
Жители региона имеют возможность пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». По его словам, отделения долечивания действуют в нескольких ковидных стационарах, например, в больницах №3,4 и 5. Те пациенты, которые не нуждаются в интенсивной терапии, но еще до конца не выздоровели, могут быть переведены туда для окончательной поправки здоровья. Кроме того, в Волгограде и в районах функционирует центр восстановительной медицины и реабилитации, а также его филиалы, где также можно поправить здоровье после перенесенного ковида. Соответствующие методики, заверил Николай Алимов, уже разработаны и применяются.
При этом обратиться в такие центры можно даже минуя терапевта. В случае, если у переболевшего коронавирусом человека появились проблемы в каких-то узких сферах, например, по линии кардиологии, неврологии и т.д., то пациенту должна быть оказана специализированная помощь, уточнил заместитель облкомздрава.
Справка. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации" имеет несколько филиалов в Тракторозаводском, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Волжском и в Михайловке.
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