Расследования

В Волгоградской области женщина неделю ходила на работу с проломленным черепом

Расследования 10.01.2021 12:30
0
10.01.2021 12:30


Полицейские задержали 44-летнего безработного жителя Волгоградской области, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 6 января 48-летняя жительница Среднеахтубинского района была госпитализирована с многочисленными травмами головы, в том числе переломом основания черепа. О травмах криминального характера медики сообщили в полицию.
Сотрудники полиции установили, что травмы пострадавшая получила еще в новогоднюю ночь. В больницу она сразу обращаться не стала и на протяжении нескольких дней ходила на работу. Спустя несколько дней, почувствовав себя плохо, женщина все же обратилась за медицинской помощью. Полицейские выяснили, что потерпевшая в своей квартире отмечала с сожителем Новый год. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина нанес ей удары по голове палкой. Мужчина ранее неоднократно судимый. 
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Расследования
10.01.2021 12:56
Расследования 10.01.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2021 18:06
Расследования 09.01.2021 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2021 10:26
Расследования 09.01.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2021 14:55
Расследования 08.01.2021 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2021 12:21
Расследования 04.01.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2021 15:43
Расследования 03.01.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2021 16:32
Расследования 02.01.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2021 11:26
Расследования 02.01.2021 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 16:35
Расследования 30.12.2020 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 15:32
Расследования 30.12.2020 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 13:11
Расследования 30.12.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 12:26
Расследования 30.12.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2020 12:17
Расследования 30.12.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2020 16:43
Расследования 29.12.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2020 15:45
Расследования 29.12.2020 15:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:29
Их не смогли спасти: самолечение стоило жизни 5 жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:34
Скончалась экс-председатель Российского детского фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:56
«К доктору едем!»: оправдания пьяных водителей попали на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгоградской области женщина неделю ходила на работу с проломленным черепомСмотреть фотографии
11:56
Опять пять: в Волгоградской области стремительно растет число жертв коронавирусаСмотреть фотографии
11:02
«Такого еще не было!»: Дзержинский район Волгограда уходит под воду (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:24
«Газель» и автобус не поделили в Волгограде дорогу: есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:10
На трассе «Москва-Волгоград» 75-летний водитель протаранил LexusСмотреть фотографии
09:47
В центре Волгограда водитель внедорожника сбил девушку и сбежалСмотреть фотографии
22:49
Военные опровергли обвинения в принудительной вакцинации от COVID-19 срочников в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:17
Под Волгоградом несколько поселков остались без светаСмотреть фотографии
20:14
Пандемией по криминалу: самые громкие преступления 2020 года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:06
Военных из Волгоградской области заподозрили в принудительной вакцинации от коронавируса срочниковСмотреть фотографии
16:23
Какой год, такие и подарки: волгоградцы дарят друг другу «коронавирусные» монетыСмотреть фотографии
15:36
Волгоградскую область сравнили с регионами ЮФО по количеству бедныхСмотреть фотографии
14:46
Лучше не будет?: в Волгоградской области откроют три новые лаборатории для тестов на коронавирусСмотреть фотографии
14:07
Аудиторы КСП Волгоградской области проверили спальни домов инвалидовСмотреть фотографии
12:38
Деткам на конфетки: правительство России установило новый прожиточный минимум на 2021 годСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус унес жизни более полутысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Истек кровью: водителя из Дагестана отправили в колонию за смертельное ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
На астраханской трассе под Волгоградом погиб пешеходСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадали два человекаСмотреть фотографии
10:05
На набережной Волгограда появляются очертания нового пешеходного мостаСмотреть фотографии
20:04
«Поле чудес», спасение Маркса и УК после пинка: что изменили в жизни волгоградцев публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:02
Семья покалеченного в ДТП с автобусом "Волгоград-Москва" ребенка объявила сбор помощиСмотреть фотографии
17:30
Дорожники вспомнили в суде все тяготы подготовки к ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцамиСмотреть фотографии
15:28
К врачам обратились не сразу: в Волгоградской области умерли три пациента с COVID-19Смотреть фотографии
14:55
Подростка и его приятеля поймали на краже пожертвований в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Волгоградскую область накроет снег с дождемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 