В Волгоградской области женщина неделю ходила на работу с проломленным черепом





Полицейские задержали 44-летнего безработного жителя Волгоградской области, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 6 января 48-летняя жительница Среднеахтубинского района была госпитализирована с многочисленными травмами головы, в том числе переломом основания черепа. О травмах криминального характера медики сообщили в полицию.

Сотрудники полиции установили, что травмы пострадавшая получила еще в новогоднюю ночь. В больницу она сразу обращаться не стала и на протяжении нескольких дней ходила на работу. Спустя несколько дней, почувствовав себя плохо, женщина все же обратилась за медицинской помощью. Полицейские выяснили, что потерпевшая в своей квартире отмечала с сожителем Новый год. Между ними возник конфликт, в результате которого мужчина нанес ей удары по голове палкой. Мужчина ранее неоднократно судимый.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.



