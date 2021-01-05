Праздники в разгаре: в Волгоградской области продолжают гореть бани





Очередные за новогодние дни пожары в банях ликвидировали в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, накануне утром загорелась парилка в поселке Заволжском Палласовского района.

Пожар в бане вчера вечером т ушили также в селе Заплавном Ленинского района. Оба инцидента произошли из-за нарушений установки и эксплуатации печей.

За эти праздничные каникулы в Волгоградской области произошла целая череда возгораний частных бань. Только за 31 декабря и новогоднюю ночь в регионе сгорело шесть таких построек. К счастью, никто не пострадал.



