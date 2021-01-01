Жители Дзержинского района Волгограда встретили Новый год без воды

Происшествия 01.01.2021 09:36
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01.01.2021 09:36
Главный праздник года омрачили коммунальщики жителям Дзержинского района Волгограда. Бой курантов и первые часы 1 января обитатели Жилгородка встретили без воды в своих квартирах, сообщает ИА "Высота 102".
В 00.32 один из читателей информагентства, проживающий в этом микрорайоне, пожаловался на отсутствие не только воды, но и отопления. На данный час, как пояснили в пресс-службе ООО "Концессии Водоснабжения", коммунальный ресурс подается всем потребителям Дзержинского района - жалоб от граждан больше нет.
Воду в микрорайонах Семь ветров и Жилгородок во второй половине 31 декабря отключали дважды. Технологические неполадки были связаны с проблемами на насосной станции, возникшими из-за перепада напряжения в энергосетях. Объект пришлось несколько раз перезапускать для того, чтобы подача воды была возобновлена.
Напомним, без воды 30 и 31 января оказались также жители Краснооктябрьского района Волгограда, где за сутки дважды произошли порывы на одном и том же магистральном трубопроводе. Водоснабжение жилых домов было возобновлено вчера около 15 часов.
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