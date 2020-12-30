Под Волгоградом коммерсант оставил бригаду бетонщиков без зарплат





Уголовное дело о невыплате заработной платы свыше двух месяцев возбуждено в Волгоградской области в отношении местного предпринимателя. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее в надзорное ведомство с жалобой о невыплате зарплат обратились восемь бетонщиков. В ходе проверки было установлено, что с февраля по июль 2020 года они работали у местного предпринимателя. С мая 2020 года работодатель прекратил им выплату заработной платы. Каких-либо финансовых трудностей у коммерсанта не имелось, полученными в качестве прибыли деньгами он распоряжался по своему усмотрению. По итогам проверки прокуратурой Светлоярского района Волгоградской области материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании коммерсанта. В результате принятых мер задолженность по заработной плате в сумме более 400 тысяч рублей была полностью погашена.







