Волгоградку осудили за денежные переводы террористам





К 5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена жительница Волгоградской области Подобедова М.А. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, Южный окружной военный суд признал женщину виновной в финансирование терроризма (ч.1 ст.205.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 06.07.2016 №375-ФЗ).

Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области было установлено, что гражданка Подобедова, исповедующей ислам, в 2016 году перечисляла денежные средства для нужд международных террористических организаций САР.

Собранные УФСБ доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. В законную силу он пока не вступил.



