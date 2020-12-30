Волгоградку осудили за денежные переводы террористам

Расследования 30.12.2020 12:26
0
30.12.2020 12:26
К 5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена жительница Волгоградской области Подобедова М.А. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, Южный окружной военный суд признал женщину виновной в финансирование терроризма (ч.1 ст.205.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 06.07.2016 №375-ФЗ).
Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области было установлено, что гражданка Подобедова, исповедующей ислам, в 2016 году перечисляла денежные средства для нужд международных террористических организаций САР.
Собранные УФСБ доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. В законную силу он пока не вступил.
Реклама
В Волгограде два приюта получили из бюджета 3 млн рублей на стерилизацию собак30.12.2020 13:11
Расследования 30.12.2020 13:11
В Волгоградской области лесничий «нарубил» взяток на 1 млн рублей30.12.2020 12:17
Расследования 30.12.2020 12:17
В суд Волгограда передано дело об убийстве после ссоры в родительском чате29.12.2020 16:43
Расследования 29.12.2020 16:43
В Волгограде страховщик украл из бюджета 160 млн рублей фермерских субсидий29.12.2020 15:45
Расследования 29.12.2020 15:45
Продавец крупной партии алкогольного суррогата осужден в Волгоградской области29.12.2020 13:01
Расследования 29.12.2020 13:01
Мошенники обманули волгоградку при покупке новогодней елки29.12.2020 12:35
Расследования 29.12.2020 12:35
Экс-заместитель главы Светлоярского района идет под суд за кражу труб канализации28.12.2020 15:46
Расследования 28.12.2020 15:46
СК поставил точку в деле о гибели волгоградки из-за взрыва газа в квартире28.12.2020 12:21
Расследования 28.12.2020 12:21
Дураки и дороги: под Волгоградом глава поселка украл немножко бюджетных денег28.12.2020 11:52
Расследования 28.12.2020 11:52
Водителя БМП наказали за пьяные покатушки в аэропорту Волгограда28.12.2020 11:18
Расследования 28.12.2020 11:18
Житель Волгоградской области получил срок за восемь патронов от «Маузера»27.12.2020 13:58
Расследования 27.12.2020 13:58
Двоих «охотников» за золотом поймали в Волгограде27.12.2020 11:25
Расследования 27.12.2020 11:25
Новый год в СИЗО Волгограда встретит еще один участник расправы над отцом школьницы25.12.2020 15:48
Расследования 25.12.2020 15:48
В ДТП с автобусом под Рязанью погибли трое жителей Волгоградской области и один иностранец (ВИДЕО)25.12.2020 12:29
Расследования 25.12.2020 12:29
Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом под Рязанью25.12.2020 10:40
Расследования 25.12.2020 10:40
Реклама