Расследования

Волгоградку осудили за денежные переводы террористам

Расследования 30.12.2020 12:26
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30.12.2020 12:26


К 5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена жительница Волгоградской области Подобедова М.А. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, Южный окружной военный суд признал женщину виновной в финансирование терроризма (ч.1 ст.205.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 06.07.2016 №375-ФЗ).
Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области было установлено, что гражданка Подобедова, исповедующей ислам, в 2016 году перечисляла денежные средства для нужд международных террористических организаций САР.
Собранные УФСБ доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. В законную силу он пока не вступил.

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