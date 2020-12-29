Расследования

В суд Волгограда передано дело об убийстве после ссоры в родительском чате

Расследования 29.12.2020 16:43
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29.12.2020 16:43


В Волгограде завершено расследование громкого уголовного дела об убийстве отца школьницы из-за ссоры в родительском чате. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, материалы переданы в  Центральный районный суд.
Как пояснила информагентству старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, обвинительное заключение по делу сегодня утвердил зампрокурора региона Евгений Орловский. Фигурантам грозит до 15 лет тюремного заключения.
Основному обвиняемому Арсену Мелконяну инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его сестра Анна Мелконян обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а ее муж Арман Смбатян – в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Напомним, преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Следователями допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику Роману Гребенюку - днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего брата выступить исполнителем преступного замысла. 
Когда Мелконян наносил смертельные удары, муж Анны, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке. 
В отношении мужчин избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а женщины – запрет определенных действий. 

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