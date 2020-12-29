«Несмотря на признаки стабилизации, отмечается рост»: главный санитарный врач оценила масштабы поражения коронавирусом Волгоградской области











«Несмотря на некоторые признаки стабилизации ситуации и замедления темпов роста заболеваемости коронавирусом в стране и в Волгоградской области, отмечается все-таки постепенный рост и высок риск инфицирования во время поездок, путешествий и посещения общественных мест», - так охарактеризовала главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева положение в регионе. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила на сегодняшнем брифинге руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области. По словам Ольги Зубаревой, провести новогодние дни лучше в кругу своей семьи и ограничить перемещения. Так, главный санитарный врач советует посещать торговые центры только по необходимости и воздержаться от встреч в больших компаниях, меньше ездить в общественном транспорте и соблюдать масочный режим. Руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области также напомнила, что скорейшая победа над коронавирусом зависит от всех нас, а точнее, от соблюдения всех рекомендаций и ограничений.

При этом Ольга Зубарева скептически отнеслась к идее приходить в гости с отрицательными результатами тестов на ковид. Так, даже, если сдать тесты перед праздником, то не факт, что не произойдет заражения в последующие дни. Она также напомнила, что порой тесты показывают отрицательные результаты, а на самом деле инфекция уже поразила легкие. По ее словам, иногда наличие инфекции подтверждается только по результатам вскрытия.



