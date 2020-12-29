«Несмотря на признаки стабилизации, отмечается рост»: главный санитарный врач оценила масштабы поражения коронавирусом Волгоградской области
Общество 29.12.2020 16:24
0
29.12.2020 16:24
«Несмотря на некоторые признаки стабилизации ситуации и замедления темпов роста заболеваемости коронавирусом в стране и в Волгоградской области, отмечается все-таки постепенный рост и высок риск инфицирования во время поездок, путешествий и посещения общественных мест», - так охарактеризовала главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева положение в регионе. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила на сегодняшнем брифинге руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области. По словам Ольги Зубаревой, провести новогодние дни лучше в кругу своей семьи и ограничить перемещения. Так, главный санитарный врач советует посещать торговые центры только по необходимости и воздержаться от встреч в больших компаниях, меньше ездить в общественном транспорте и соблюдать масочный режим. Руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области также напомнила, что скорейшая победа над коронавирусом зависит от всех нас, а точнее, от соблюдения всех рекомендаций и ограничений.
При этом Ольга Зубарева скептически отнеслась к идее приходить в гости с отрицательными результатами тестов на ковид. Так, даже, если сдать тесты перед праздником, то не факт, что не произойдет заражения в последующие дни. Она также напомнила, что порой тесты показывают отрицательные результаты, а на самом деле инфекция уже поразила легкие. По ее словам, иногда наличие инфекции подтверждается только по результатам вскрытия.
Реклама
В Волгоградской области объявили о скорой массовой вакцинации от COVID-1929.12.2020 17:22
Общество 29.12.2020 17:22
Без срока давности: в Волгограде вспомнили жертв теракта на вокзале29.12.2020 16:28
Общество 29.12.2020 16:28
Если в кране нет воды: куда звонить волгоградцам в праздничные дни на случай коммунальных проблем29.12.2020 15:28
Общество 29.12.2020 15:28
В реестр пострадавших из-за пожара в Волгограде включили почти 30 предпринимателей29.12.2020 14:52
Общество 29.12.2020 14:52
Роспотребнадзор высказался о закрытии волгоградских школ после новогодних каникул29.12.2020 14:09
Общество 29.12.2020 14:09
По требованию волгоградцев на Семи ветрах изменили схему движения автобуса №5929.12.2020 11:24
Общество 29.12.2020 11:24
Волгоградский суд не позволил инвалиду стать тунеядцем29.12.2020 10:51
Общество 29.12.2020 10:51
За 3 месяца количество умерших от коронавируса в Волгоградской области увеличилось почти в 60 раз29.12.2020 10:06
Общество 29.12.2020 10:06
В Волгоградской и Астраханской областях – самый высокий рост смертности населения в ЮФО29.12.2020 08:36
Общество 29.12.2020 08:36
У жителей еще двух сел Волгоградской области заберут свиней из-за АЧС28.12.2020 22:23
Общество 28.12.2020 22:23
В военном госпитале Волгограда назревает новый конфликт из-за урезания зарплат28.12.2020 20:20
Общество 28.12.2020 20:20
Переболевшим коронавирусом жителям Волгоградской области пообещали психологическую помощь28.12.2020 16:07
Общество 28.12.2020 16:07
Четверо жителей Волгоградской области заразились смертоносным вирусом при неизвестных обстоятельствах28.12.2020 14:33
Общество 28.12.2020 14:33
Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»28.12.2020 10:29
Общество 28.12.2020 10:29
«Новый год встречу в больнице»: волгоградцы калечатся на гололеде28.12.2020 10:09
Общество 28.12.2020 10:09
Реклама