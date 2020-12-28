Здравоохранение

Коронавирус перед Новым годом не отступает от Волгоградской области

Здравоохранение 28.12.2020 11:43
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28.12.2020 11:43


Шесть смертей от COVID-19 подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в федеральном оперативном штабе, всего в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 443 человека. По числу новых выявленных случаев Волгоградская область находится на 14-ой строчке среди всех регионов России. За сутки COVID-19 подтвердился у 274 человек. Больничные листы закрыли 266 жителей региона.
Всего в Волгоградской области зарегистрировано более 34,6 тысячи случаев заражения COVID-19.  

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