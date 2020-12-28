Коронавирус перед Новым годом не отступает от Волгоградской области





Шесть смертей от COVID-19 подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в федеральном оперативном штабе, всего в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 443 человека. По числу новых выявленных случаев Волгоградская область находится на 14-ой строчке среди всех регионов России. За сутки COVID-19 подтвердился у 274 человек. Больничные листы закрыли 266 жителей региона.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано более 34,6 тысячи случаев заражения COVID-19.



