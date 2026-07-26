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Спорт

«Ротор‑2» не воспользовался шансом в матче с «Зенитом» и проиграл 0:1

Спорт 26.07.2026 08:58
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26.07.2026 08:58


В 16‑м туре Второй лиги Б (группа 3) соседи по турнирной таблице «Зенит» (Пенза) и «Ротор‑2» сошлись в принципиальной битве за очки. Для обеих команд встреча была критически важной: «Зенит» шёл на 13‑м месте (11 очков), а «Ротор‑2» располагался строчкой ниже с 10 баллами – любая осечка могла приблизить их к зоне вылета.

Однако на поле борьбы за очки как будто и не было. Первый тайм получился вязким: команды явно ставили во главу угла не созидание, а разрушение. Из игроков «Ротора» выделялся Леон Амирханян: он буквально читал игру – успевал перехватывать пасы и выигрывать верховые мячи даже у соперников, заметно превосходивших его в росте.

Во втором тайме картина почти не изменилась. Надежда вспыхнула на 56‑й минуте, когда игрок гостей Александр Родионов получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. В этот момент трибуны будто выдохнули: численное преимущество давало «Ротору‑2» реальный шанс склонить чашу весов в свою пользу.

Но воспользоваться подарком судьбы волгоградцы не сумели. Более того, на 76‑й минуте, потеряв концентрацию, они позволили Эльхану Шамсудинову открыть счёт. Шесть игроков обороны хозяев посмотрели, как два футболиста гостей не спеша забили гол. Попытки волжан организовать навал в концовке выглядели скорее, как жест отчаяния – внятной угрозы воротам соперника создать, так и не удалось. Итог – обидное домашнее поражение дубля «Ротора» со счётом 0:1.


«Ротор-2» (Волгоград) – «Зенит» (Пенза) – 0:1 (0:0).

25 июля. Волгоград. Стадион «Зенит». Количество зрителей: 89.

Судьи: Матвей Новиков (Москва), Кирилл Абросимов (Ростов-на-Дону), Роман Головченко (Ростов-на-Дону).

«Ротор-2»: Литвенок, Харлан, Фальченко, Правкин, Амирханян (Града, 80), Плотников, Локтев, Ципуштанов, Тарин (Биджилов, 61), Платон, Прокофьев (Кондратьев, 80).

«Зенит»: Зайнуллин, Везиков, Гейкин, Белик, Куракин, Петерсон (Битель, 84), Скрыпников, Егоров (Попцов, 73), Кашмин (Шамсудинов, 46), Родионов, Колесин (Саринов, 90).

Голы: Шамсудинов, 76 (0:1).

Предупреждены: Тарин, 13 (грубая игра). Локтев, 33 (грубая игра) – Родионов, 27 (грубая игра).

Удалён: Родионов, 56 (2-я жёлтая карточка, неспортивное поведение).

Впрочем, 16‑й тур ещё не завершён. 26 июля тульский «Арсенал», имеющий в активе те же 10 очков, что и «Ротор‑2», примет дома «Рязань». В случае успеха оружейники опередят волгоградцев – и те окажутся на предпоследней строчке.

Положение усугубляет неожиданный подъём «Кванта» из Обнинска: команда, замыкающая таблицу, в двух последних турах набрала 4 очка и теперь имеет в копилке 6 баллов. Если обнинцы продолжат в том же духе, «сине‑голубые» рискуют опуститься на самое дно турнирной таблицы.

Следующий матч «Ротор‑2» проведёт 1 августа в 19:00 на родном стадионе «Зенит», где встретится с липецким «Металлургом». Команда из Липецка сейчас идёт на четвёртом месте – так что волгоградцам предстоит серьёзная проверка на прочность.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео

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