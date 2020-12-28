Расследования 28.12.2020 11:52
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28.12.2020 11:52
Вступил в силу обвинительный приговор главе Малоивановского сельского поселения Дубовского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня областной суд отклонил апелляционную жалобу фигуранта дела Николая Милюкова на решение суда первой инстанции. За мошенничество с использованием своего служебного положения чиновнику дали два года колонии общего режима.
Весной 2018 года Милюков заключил договор с подрядчиком на асфальтирование улицы в поселке. Работы по факту не были выполнены, поэтому получивший коммерсант вернул 100 тысяч рублей, полученных из бюджета, чиновнику. Тот не справился с искушением и забрал деньги себе.
Расследование уголовного дела проводилось Городищенским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. В совершении преступления глава поселения не признался.
Согласно решению Дубовского райсуда, Милюкову запрещено в течение 2 лет после освобождения из тюрьмы занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
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