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Общество

Девять боевиков ВСУ уничтожил танковый экипаж под командованием волгоградца

Общество 28.07.2026 21:57
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28.07.2026 21:57


Командир танкового полка, в котором служит офицер из Волгограда, прислал благодарность на имя главы города Владимира Марченко, рассказав о героическом выполнении боевого задания.

По понятным причинам не называя ни имени танкиста, ни номера его воинской части, автор письма сообщил – в зоне СВО боевая машина, экипажем которой командовал волгоградский лейтенант, уничтожила девять боевиков ВСУ, миномет и пулеметный расчет, которые мешали продвижению российских подразделений.

– Несмотря на то, что участник СВО не раз рисковал собственной жизнью, он старается не допускать потерь в личном составе, – отметили в администрации Волгограда. – Поддерживая дисциплину и воспитывая профессионалов, волгоградец заботится и о боевом духе солдат.

Фото Павла Мирошкина 

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