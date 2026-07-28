



Командир танкового полка, в котором служит офицер из Волгограда, прислал благодарность на имя главы города Владимира Марченко, рассказав о героическом выполнении боевого задания.

По понятным причинам не называя ни имени танкиста, ни номера его воинской части, автор письма сообщил – в зоне СВО боевая машина, экипажем которой командовал волгоградский лейтенант, уничтожила девять боевиков ВСУ, миномет и пулеметный расчет, которые мешали продвижению российских подразделений.

– Несмотря на то, что участник СВО не раз рисковал собственной жизнью, он старается не допускать потерь в личном составе, – отметили в администрации Волгограда. – Поддерживая дисциплину и воспитывая профессионалов, волгоградец заботится и о боевом духе солдат.

Фото Павла Мирошкина