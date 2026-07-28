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Спорт

Егор Данилкин и Абу‑Саид Эльдарушев – в символической сборной Первой лиги

Спорт 28.07.2026 21:37
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28.07.2026 21:37


По итогам матчей третьего тура чемпионата России по футболу среди команд Лиги PARI была сформирована символическая сборная – и в ней снова ярко выделяются игроки, чья стабильность и класс не оставляют экспертам пространства для сомнений. В числе лучших – Егор Данилкин и Абу‑Саид Эльдарушев, чьи действия на поле стали одними из ключевых факторов успеха своих команд.

Второй тур подряд Егор Данилкин попадает в символическую сборную Лучшей лиги мира – и это не случайность, а закономерный результат. В 3‑м туре защитник «Ротора» снова стал одним из самых надёжных игроков на поле: уверенно выигрывал верховые единоборства, грамотно выбирал позицию и не позволял сопернику создавать опасные моменты у своих ворот. Особенно ценно, что Данилкин не просто «отрабатывал сзади», но и помогал команде в построении атак – его точные первые передачи регулярно запускали быстрые выходы из обороны. Такая универсальность и хладнокровие в решающих эпизодах – именно то, за что эксперты включают его в сборную второй раз подряд.

Абу‑Саид Эльдарушев своей игрой в 3‑м туре окончательно снял любые вопросы о своей ценности для команды. Уже на старте встречи он хладнокровно реализовал пенальти, задав нужный эмоциональный тон для всей команды, а дальше не сбавлял оборотов: искал свободные зоны, стягивал на себя сразу нескольких защитников и освобождал пространство для партнёров. Один из ключевых эпизодов с его участием – когда он вытянул на себя сразу двух защитников, освободив пространство для партнёра. В этот момент в выгодной позиции открылся Артём Симонян: именно ему Эльдарушев отдал пас, который привёл к голу. Этот эпизод – наглядный пример того, как футбольное мышление и умение чувствовать партнёров работает на общий результат. Попадание в символическую сборную – не просто комплимент, а объективное признание того, что Эльдарушев сейчас в отличной форме и готов брать на себя ответственность в ключевых матчах.

Александр Веселовский

Фото СК Ротор

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