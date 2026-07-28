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Общество

«Это видение я пронес как щит через всю жизнь на фронте»: что известно о явлении Богородицы в Сталинградской битве

Общество 28.07.2026 20:49
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28.07.2026 20:49


«Ильич! Пока ты на брюхе полз, мы все такое видели – Божия Матерь была в небе! В рост и с младенцем Христом! Теперь точно порядок будет». Эти слова сослуживцев офицер военной контрразведки, участник Великой Отечественной войны Георгий Голубев вспоминал буквально до конца своих дней. Как и другие сталинградцы, замеченное на небе видение он считал не плодом чьей-то бурной фантазии, а истиной. Фактом, который подтверждали десятки человек. Что известно о важном для осажденного города знамении, расскажем в материале ИА «Высота 102».

«Душа была в возвышенном состоянии»

Образ Божией Матери с младенцем в руках участники Сталинградской битвы и мирные жители заметили в ноябре 1942-го – в самые жаркие дни войны, когда в успех военной операции нужно было верить всем сердцем.

Постоянно переправляясь туда-сюда через Волгу с секретными донесениями, Георгий Ильич Голубев едва не угодил под бомбардировку, – пишет в журнале «Царицын Православный» историк Сергей Иванов. – О видении бойцы сказали ему, когда он, весь грязный и мокрый, ползком добрался до своих и начал одеваться в чистое, чтобы явиться к командованию с секретными документами. «Как увидел в небе Божью Матерь, душа была в возвышенном состоянии. Мне сразу стало ясно, что не погибну и живым вернусь домой. Видение Божьей Матери в рост в осеннем небе Сталинграда я пронес как щит через всю свою жизнь на фронте», - говорил он спустя много лет после окончания войны.


О случившемся чуде в победившем городе заговорили не только в последние годы. Волгоградский журналист Геннадий Кленов писал, что услышал о явлении Богородицы еще в 1953 году.

– Мы жили в небольшом хуторе Северном под Сталинградом, который был известен из военной истории под названием Зёты, – вспоминал Геннадий Кленов. – От родителей мы услышали рассказ о том, что якобы в первой половине ноября 1942-го в небе над Сталинградом появился светящийся образ Божьей матери с младенцем. И видели его многие, в том числе и фашисты…

«Знамение предвещало разгром немцев»

Историю о появившемся на небе осажденного города знамении в сталинградских семьях передавали из поколения в поколение. От своих родителей ее услышала мама Сергея Иванова Валентина Ивановна. В красках про видение Божьей Матери от своей бабушки узнавал и известный художник Лев Тырин, встретивший Сталинградскую битву мальчишкой.

11 ноября 1942 года мы шли между развалинами разрушенного Сталинграда, стараясь не попадаться немцам на глаза, – писал Лев Тырин в своих мемуарах. – Была пасмурная погода, мелкая изморозь, то ли дождь, то ли мокрый снег. Серое небо со стороны Заволжья стало медленно раздвигаться, в пространстве безоблачного чистого неба появилось изображение женщины с ребенком на руках. Бабушка несколько раз, превозмогая боль от раненой челюсти, сказала: «Это икона Казанской Божией Матери». Перестрелка между позициями стала затихать и прекратилась совсем. Значит, это явление наблюдали не только мы, но и воюющие стороны. Явление держалось в небе почти час. Оно было замечено как добрый духовный знак для нашего города, для нашей страны.


В личных беседах Лев Сергеевич говорил: тогда, пятилетний ребенок, он точно не понимал – явью ли было это видение, или он просто дремал? Но в начальной школе по подсказкам бабушки он нарисовал сталинградское чудо на бумаге, позже вновь увидев это явление во сне.

– В 1995 году в журнале «Наука и религия» вышла статья «Свидетельствует спецхран» историка Вадима Якунина, изучавшего историю Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны, – продолжает кандидат философских наук Сергей Иванов. – В своей публикации он рассказал, что нашел в Госархиве Российской Федерации уникальный документ – отчет «уполномоченного Совета по делам русской православной церкви по УССР товарища Ходченко председателю Совета по делам русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР генералу-майору Г.Карпову». В документе указано, что бойцы одной из частей 62-й армии под командованием Василия Чуйкова, прибывшие на Украину из-под Сталинграда, рассказывали о необычном явлении в небе во время Сталинградской битвы. Конкретнее о видении чиновник не написал, однако, по словам других очевидцев, можно сделать некоторые выводы. Занимаясь этой темой вместе с руководителем комиссии по канонизации святых Волгоградской епархии иеромонахом Климентом (Наумовым), мы заказали в Государственном архиве копию рассказывающего об этом факте документа и прочитали следующее: «командир одной воинской части рассказал, как он и его часть красноармейцев под Сталинградом в самый критический момент увидели на небе знамение, предвещавшее разгром немцев».

Событие, о котором долгие годы не говорили вслух, нашло отражение не только в рассказах жителей, но и в иконописи. Икона Божьей матери, появившейся над разрушенным войной городом, хранится в Александро-Невском соборе Волгограда. Фреска с таким же сюжетом создана и в храме Всех Святых на Мамаевом кургане.

К слову, других свидетелей удивительного события, называемого не иначе как чудом, в Волгоградской области ищут до сих пор.

Фото Константина Броневицкого и музея-заповедника "Сталинградская битва"

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