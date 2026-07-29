Волгоградская область присоединилась к «Дорогам Победы»





Новый сезон всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы» стартовал на Мамаевом кургане. Как сообщили в администрации региона, первыми участниками стали курсанты оборонно-спортивного лагеря «Авангард».

До конца лета по памятным местам Волгограда пройдут более тысячи ребят из 70 регионов России – участников летних смен «Страна Героев» и «Время юных героев». Экскурсионные маршруты построены так, чтобы познакомить молодёжь с ключевыми эпизодами Сталинградской битвы и показать масштаб подвига защитников города. Для многих ребят это возможность не просто услышать историю, а буквально пройти по местам боёв и прочувствовать события военных лет.

Программа «Дороги Победы» действует с 2014 года и за это время объединила более 1,5 миллиона школьников из всех регионов страны. Она реализуется Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Минпросвещения и Российского военно-исторического общества и входит в нацпроект «Молодёжь и дети».

Волгоградский «Авангард», работающий на площадке «Юный ястреб», уже зарекомендовал себя как один из ведущих патриотических центров страны. Развитию этого направления в регионе уделяет особое внимание губернатор Андрей Бочаров.