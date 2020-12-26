Здравоохранение 26.12.2020 14:18
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26.12.2020 14:18
Самостоятельно или амбулаторно по рекомендациям медиков лечились 6 жителей Волгоградской области, но коронавирус оказался сильнее. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе региона, за сутки подтверждена смерть от COVID-19 с двухсторонней пневмонией троих жителей Волгограда – 56-летней женщины и двух мужчин 38 и 68 лет. Скончались от вируса 61-летняя жительница Урюпинска, 63-летний мужчина из Новоаннинского района и 58-летняя жительница Новониколаевского района.
Молодой мужчина несколько дней лечился самостоятельно, потом обратился за помощью к медикам. По результатам обследования его госпитализировали в больницу с двухсторонней пневмонией. Примерную дату и способ заражения 68-летнего волгоградца установить не удалось. 56-летняя жительница Волгограда пыталась сама побороть вирус и обратилась к медикам только на второй неделе болезни. Жительница Урюпинска сразу обратилась за помощью к врачам, ей прописали лечение, но это не помогло. Состояние пациентки ухудшалось, ее госпитализировали в больницу, где она скончалась. Похожая история и у 58-летней женщины из Новониколаевского района. Неизвестно, как и когда заразился коронавирусом 63-летний житель Новоаннинского района.
У всех были хронические заболевания. В оперштабе сообщили, что пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
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