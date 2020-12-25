Водитель перевернувшегося в Рязанской области «Волгоград-Москва» мог уснуть за рулем





В оперативной группе правительства Рязанской области, созданной для расследования трагедии, которая произошла сегодня ночью в регионе, сообщили предварительную причину страшного ДТП. Как стало известно ИА «Высота 102», водитель автобуса мог уснуть за рулем.

Руководитель опергруппы вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, выезжавший на место ДТП и координировавший работу оперативных групп, отметил, что окончательную причину установит следствие. «По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии», - сказал Игорь Греков.

Напомним, в аварии погибли четыре человека, в том числе 32-летний водитель автобуса, принадлежащего компании «Диана Тур». По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в Скопинском межрайонном медицинском центре. 11 госпитализированных будут перевезены в рязанские больницы. 7 человек доставят на машинах скорой помощи, остальных транспортируют санавиацией.

Трое из пострадавших находятся в реанимации, один из которых в очень тяжелом состоянии. Тяжелые травмы получили также двое детей.

Состояние 8 человек врачи оценивают как лёгкой и средней степени тяжести.

Известно, что возраст пострадавших детей 7, 11, 13 лет и одному мальчику около 10 лет. Также госпитализирован 17-летний подросток и взрослые 26, 32, 45, 44, 31 и 48 лет. Среди пострадавших есть житель Москвы и Подмосковья (Подольск и Видное).

Напомним, автобус «Волгоград-Москва», принадлежащий компании «Диана Тур», 22 марта этого года также попадал в страшное ДТП, перевернувшись на дороге в Тамбовской области. Тогда погибли три человека, 15 пострадали.

Фото ГУ МВД по Рязанской области.