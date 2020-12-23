Здравоохранение

Поликлиники Волгоградской области все праздники будут принимать больных с симптомами COVID-19

Здравоохранение 23.12.2020 15:33
0
23.12.2020 15:33


В Волгоградской области амбулаторные центры диагностики COVID-19 в новогодние праздники будут работать в штатном режиме. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА "Высота 102". Такие подразделения, напомним, созданы на базе полусотни поликлиник области.
Не уйдут на каникулы также сотрудники ПЦР-лабораторий и центры, в которых прививают от коронавируса. Таких пунктов в регионе 13, они расположены в Волгограде, Волжском и районах области. До февраля включительно в Волгоградскую область должно поступить еще 92,6 тысячи доз вакцины, в том числе 7000 - в ближайшие дни. Ранее поступило 2,3 тысячи доз, которые практически полностью израсходованы.
Не прекратится с 1 по 10 января также работа 9 центров амбулаторной помощи онкобольным, которые функционируют при поликлиниках в нескольких муниципальных образованиях области. Как пояснил Николай Алимов, в таких медпунктах кроме диагностики пациенты проходят курсы химиотерапии.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Здравоохранение
23.12.2020 14:17
Здравоохранение 23.12.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2020 13:13
Здравоохранение 23.12.2020 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2020 12:18
Здравоохранение 23.12.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.12.2020 12:40
Здравоохранение 22.12.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.12.2020 12:19
Здравоохранение 21.12.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.12.2020 07:38
Здравоохранение 18.12.2020 07:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.12.2020 12:22
Здравоохранение 17.12.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.12.2020 12:59
Здравоохранение 16.12.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.12.2020 12:36
Здравоохранение 16.12.2020 12:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.12.2020 12:42
Здравоохранение 15.12.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2020 17:36
Здравоохранение 14.12.2020 17:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2020 08:43
Здравоохранение 14.12.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.12.2020 18:01
Здравоохранение 13.12.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.12.2020 12:21
Здравоохранение 13.12.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.12.2020 13:26
Здравоохранение 12.12.2020 13:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:22
В Волгоградской области снова подорожали растительное масло, яйца и мукаСмотреть фотографии
17:01
В Дзержинском районе Волгограда вандалы сдали часть лифта 16-этажки на металлоломСмотреть фотографии
16:41
Прокурор Волгоградской области собрал силовиковСмотреть фотографии
16:32
Что за пытка?: в Волгограде жители частного сектора три дня живут без водыСмотреть фотографии
15:33
Поликлиники Волгоградской области все праздники будут принимать больных с симптомами COVID-19Смотреть фотографии
15:16
Подрядчика стройки на острове Голодном в Волгограде накажут за забастовку рабочихСмотреть фотографии
14:40
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынкахСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области ждут новую вакцину от коронавирусаСмотреть фотографии
13:27
Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:13
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделюСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде ФСБ накрыла подпольное производство суррогата (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Волгоградский губернатор уехал к ПутинуСмотреть фотографии
12:18
Шестеро за сутки: смертоносный вирус продолжает буйствовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:49
Лаборанты АО «КАУСТИК» стали победителями областного конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
11:38
Прокуратура требует от властей решить водный вопрос отдаленных поселков ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Настоятель Казанского собора в Волгограде скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
10:56
Безопасность и комфорт: что клиенты больше всего ценят в банке или 5 пунктов – о том, благодаря чему услуги становятся прощеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградец идет под суд за организацию казино в коттеджеСмотреть фотографии
09:38
Мама ушла гулять: в Волгоградской области в пожаре погибли ребенок и инвалидСмотреть фотографии
09:23
Грузовик и две легковушки обгорели под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:02
Билайн ввел «Цифровой код» для ускорения обслуживания абонентовСмотреть фотографии
07:23
«Отец провел 12 часов под ледяным дождем»: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:49
В День энергетика АО «Волгоградоблэлектро» подводит итоги уходящего годаСмотреть фотографии
20:31
"Когда же это кончится?": в Волгограде коммунальщики доводят жителей до отчаянияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы домаСмотреть фотографии
20:02
В Волгоградской области суды разбираются с несправедливой кадастровой оценкойСмотреть фотографии
19:21
«Капсула времени» с посланием будущим специалистам энергокомплекса заложена сегодня энергетиками «Россети Юг» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:51
В ВолГУ завершаются инновационные программы дополнительного образованияСмотреть фотографии
18:07
Главный фонтан Волгограда впервые наряжают в фееричный костюмСмотреть фотографии
16:48
СК ищет свидетелей: в Волгограде падение мужчины с 3 этажа попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 