Поликлиники Волгоградской области все праздники будут принимать больных с симптомами COVID-19

Здравоохранение 23.12.2020 15:33
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23.12.2020 15:33
В Волгоградской области амбулаторные центры диагностики COVID-19 в новогодние праздники будут работать в штатном режиме. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА "Высота 102". Такие подразделения, напомним, созданы на базе полусотни поликлиник области.
Не уйдут на каникулы также сотрудники ПЦР-лабораторий и центры, в которых прививают от коронавируса. Таких пунктов в регионе 13, они расположены в Волгограде, Волжском и районах области. До февраля включительно в Волгоградскую область должно поступить еще 92,6 тысячи доз вакцины, в том числе 7000 - в ближайшие дни. Ранее поступило 2,3 тысячи доз, которые практически полностью израсходованы.
Не прекратится с 1 по 10 января также работа 9 центров амбулаторной помощи онкобольным, которые функционируют при поликлиниках в нескольких муниципальных образованиях области. Как пояснил Николай Алимов, в таких медпунктах кроме диагностики пациенты проходят курсы химиотерапии.
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