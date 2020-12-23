Волгоградец идет под суд за организацию казино в коттедже





До 6 лет лишения свободы грозит 40-летнему жителю Волгограда за организацию и проведение азартных игр организованной группой. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

По версии следствия, с января по июнь текущего года обвиняемый в составе организованной группы проводил азартные игры с использованием игрового оборудования в частном жилом доме на улице Рижская в Дзержинском районе Волгограда. Всего в состав преступной группы входило 5 женщин в возрасте от 30 до 40 лет и 10 мужчин в возрасте от 26 до 47 лет.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину мужчина полностью признал.

Уголовные дела в отношении 2 сообщников обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении в суде, в отношении 12 соучастников – на стадии расследования.



