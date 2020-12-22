Общество

«Отец провел 12 часов под ледяным дождем»: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в Волгограде

Общество 22.12.2020 17:23
0
22.12.2020 17:23




Житель Серафимовича Андрей Петров считает вопиющей и недопустимой ситуацию, в которой оказался его 81-летний отец. Пожилой человек, которого привезли по скорой с высокой температурой в ковидный госпиталь в Волгограде, 12 часов провел на улице под ледяным дождем, отморозил руки, а на следующий день умер, утверждает его сын. 
О последних днях жизни своего родного человека Андрей Петров рассказал ИА "Высота 102". По его словам, отец Анатолий Иванович Петров всю жизнь проработал в Серафимовиче учителем физкультуры, был активен, играл в шахматы. "Осенью мы собирали грецкие орехи и отец спокойно мог залезть на дерево", - вспоминает собеседник.
В начале декабря пожилой мужчина почувствовал себя плохо, обратился за помощью к врачу. "Предварительный диагноз был ковид. Лечился в пределах недели амбулаторно, выдали лекарства, но лучше не становилось", - рассказывает Андрей Петров. Лечащий врач принял решение отправить 81-летнего мужчину в ковидный стационар в Волгограде. 15 декабря около 23:00 пациента доставили на скорой в бывший родильный дом №3 в Кировском районе, который переоборудован для лечения больных с коронавирусной инфекцией. "Мне позвонили из стационара около 2 ночи и сообщили, что отец, не дождавшись осмотра доктора, куда-то ушел из ковидного стационара, который должен быть, по идее, тщательно закрытым. Я собрался и поехал в Волгоград", - вспоминает мужчина. 
Искали пожилого человека в Волгограде сотрудники полиции. Андрей Петров обратился днем 16 декабря в Кировский райотдел с заявлением о пропаже отца. 81-летнего мужчину наряд ППС обнаружил в 4 км от больницы на улице Строительная благодаря звонку местного жителя. Он заметил сидящего на лавочке одинокого пенсионера, который явно заблудился. На лавочке его и застали полицейские и оповестили сына, который сразу же приехал по указанному адресу.
"Состояние было...если он ехал на лечение вполне адекватным и передвигающимся человеком, то он был обнаружен на лавочке возле частного дома с обмороженными руками. Он ходил 12 часов по городу, под ледяным дождем, который был в этот день. Обледенела одежда, сумка. Скорая помощь прибыла оперативно и он был помещен в 15-ю больницу скорой медицинской помощи в Красноармейском районе", - сообщил собеседник агентства.
Он был уверен, что после такой вопиющей ситуации отца начнут лечить и будут относиться к пожилому человеку более внимательно. Уехав в Серафимович, мужчина пытался дозвониться в стационар, чтобы узнать о состоянии отца. Параллельно Андрей Петров просил помощи у своих знакомых-медиков в Волгограде, чтобы они выяснили, что с его отцом. Через третьих лиц мужчине 20 декабря удалось узнать, что его отец умер еще 17 декабря - на следующий день после того, как его нашли на лавочке в частном секторе. Известить родственников, видимо, никто не посчитал нужным.
Сейчас Андрей Петров занимается похоронами отца и параллельно собирает документы. По его мнению, такая ситуация не должна оставаться без внимания надзорных органов.
"Выводы не мне делать, - говорит собеседник агентства. - Я считаю, есть какие-то серьезные упущения, потому что должны быть правила, которые должны исполняться неукоснительно. Да, сложно. Да, у докторов много работы. Да, пациентов невозможно быстро обследовать. Но есть общие правила, которые невозможно нарушать. Они должны быть всегда. То есть за пациентами должно быть какое-то наблюдение".
По данным информагентства, у 81-летнего мужчины был подтвержденный COVID-19 с двухсторонней пневмонией, а также обморожение конечностей и переохлаждение после долгого пребывания на морозе.
"Высота 102" обратилась за комментариями в комитет здравоохранения Волгоградской области.
В облздраве сообщили, что скорая доставила из Серафимовичского района в ковидную больницу в Волгограде 4 пациентов, среди которых был и 81-летний мужчина. Пока дежурный врач регистрировал на госпитализацию других пациентов, пожилой мужчина самовольно до оформления документов покинул помещение приемного покоя и ушел из стационара. Когда врач увидел, что пациент покинул здание, вышел за ним на улицу, однако не смог его найти на территории больницы. Вернувшись в приемный покой, медработник передал информацию об ушедшем пациенте в "чистую" зону больницы. Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в ГУЗ "Серафимовичская ЦРБ" и запросили контакты близких родственников. Врачи связались с сыном мужчины, которому сообщили о факте самовольного ухода из инфекционного стационара его отца.
Позже в больницу №15 мужчину также доставила скорая. Пациент был один, без сопровождения родственников. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина дезориентирован во времени и пространстве. Информацию о родственниках сообщить не мог. Проведенное исследование показало наличие у 81-летнего мужчины коронавирусной инфекции. Ему определили схему лечения, назначили препараты. На следующий день состояние пациента резко ухудшилось. Несмотря на все усилия врачей, в том числе в условиях реанимации, мужчина скончался.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
22.12.2020 18:51
Общество 22.12.2020 18:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.12.2020 18:07
Общество 22.12.2020 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 16:08
Общество 22.12.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 15:26
Общество 22.12.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 15:18
Общество 22.12.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 13:32
Общество 22.12.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 13:13
Общество 22.12.2020 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 11:03
Общество 22.12.2020 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 10:57
Общество 22.12.2020 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.12.2020 10:17
Общество 22.12.2020 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 09:19
Общество 22.12.2020 09:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.12.2020 09:14
Общество 22.12.2020 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 09:00
Общество 22.12.2020 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2020 08:44
Общество 22.12.2020 08:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.12.2020 07:41
Общество 22.12.2020 07:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:07
Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы домаСмотреть фотографии
20:02
В Волгоградской области суды разбираются с несправедливой кадастровой оценкойСмотреть фотографии
19:21
«Капсула времени» с посланием будущим специалистам энергокомплекса заложена сегодня энергетиками «Россети Юг» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:51
В ВолГУ завершаются инновационные программы дополнительного образованияСмотреть фотографии
18:07
Главный фонтан Волгограда впервые наряжают в фееричный костюмСмотреть фотографии
17:23
«Отец провел 12 часов под ледяным дождем»: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
СК ищет свидетелей: в Волгограде падение мужчины с 3 этажа попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Банк «Открытие» обновил и расширил функции интернет-банка для предпринимателейСмотреть фотографии
16:08
"Когда же это кончится?": в Волгограде коммунальщики доводят жителей до отчаянияСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
Под Волгоградом новостройку почти на 100 квартир оставили без горячей водыСмотреть фотографии
15:18
Пенсионерка в Волгоградской области лишилась статуса ветерана труда из-за продажи домаСмотреть фотографии
14:35
ТМК продемонстрировала результаты модернизации Волжского трубного завода губернатору Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Единый экстренный номер «112» введут по всей РоссииСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде иностранец превращал спирт в элитный алкоголь (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Банк «Открытие» предложил новые условия обмена валютыСмотреть фотографии
13:32
«Сожгли и украли батареи»: аварийный дом в Волгограде промерз из-за жильцов-забулдыгСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде заработал бесплатный номер Деда Мороза и Снегурочки для абонентов МТССмотреть фотографии
13:13
«Мой сын побеждал за Россию, а Россия делает его бомжем»: в Волгограде суд постановил снести дом с инвалидами и детьмиСмотреть фотографии
12:40
В Волгоградской области замедлилась скорость распространения коронавирусаСмотреть фотографии
12:13
Изверг Недомерков сядет на 14 лет: в Волгограде ревнивец сжег соперника заживоСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский ковид-диссидент надеется найти правду в СочиСмотреть фотографии
10:57
Предприятия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго отмечают День ЭнергетикаСмотреть фотографии
10:43
Путин поставил точку в вопросе перехода Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
10:17
Зампрокурора Волгоградской области лично выйдет на связь с жителями трех районовСмотреть фотографии
10:07
Новогодние сюрпризы для пользователей СберKidsСмотреть фотографии
09:19
"Самый теплый день": Волжские тепловые сети отмечают свой профессиональный праздникСмотреть фотографии
09:14
Президент в пойме и салют: в Волгограде утвердили программу празднования Нового годаСмотреть фотографии
09:00
Зловонную жижу под видом кристальной воды продают селянам в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Можно ли зарегистрировать права собственности квартиры онлайн 1?Смотреть фотографии
07:41
Антитела к COVID-19 нашли у 39% протестированных в ЦКДЛ жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 