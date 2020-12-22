«Отец провел 12 часов под ледяным дождем»: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в Волгограде











Житель Серафимовича Андрей Петров считает вопиющей и недопустимой ситуацию, в которой оказался его 81-летний отец. Пожилой человек, которого привезли по скорой с высокой температурой в ковидный госпиталь в Волгограде, 12 часов провел на улице под ледяным дождем, отморозил руки, а на следующий день умер, утверждает его сын.

О последних днях жизни своего родного человека Андрей Петров рассказал ИА "Высота 102". По его словам, отец Анатолий Иванович Петров всю жизнь проработал в Серафимовиче учителем физкультуры, был активен, играл в шахматы. "Осенью мы собирали грецкие орехи и отец спокойно мог залезть на дерево", - вспоминает собеседник.

В начале декабря пожилой мужчина почувствовал себя плохо, обратился за помощью к врачу. "Предварительный диагноз был ковид. Лечился в пределах недели амбулаторно, выдали лекарства, но лучше не становилось", - рассказывает Андрей Петров. Лечащий врач принял решение отправить 81-летнего мужчину в ковидный стационар в Волгограде. 15 декабря около 23:00 пациента доставили на скорой в бывший родильный дом №3 в Кировском районе, который переоборудован для лечения больных с коронавирусной инфекцией. "Мне позвонили из стационара около 2 ночи и сообщили, что отец, не дождавшись осмотра доктора, куда-то ушел из ковидного стационара, который должен быть, по идее, тщательно закрытым. Я собрался и поехал в Волгоград", - вспоминает мужчина.

Искали пожилого человека в Волгограде сотрудники полиции. Андрей Петров обратился днем 16 декабря в Кировский райотдел с заявлением о пропаже отца. 81-летнего мужчину наряд ППС обнаружил в 4 км от больницы на улице Строительная благодаря звонку местного жителя. Он заметил сидящего на лавочке одинокого пенсионера, который явно заблудился. На лавочке его и застали полицейские и оповестили сына, который сразу же приехал по указанному адресу.

"Состояние было...если он ехал на лечение вполне адекватным и передвигающимся человеком, то он был обнаружен на лавочке возле частного дома с обмороженными руками. Он ходил 12 часов по городу, под ледяным дождем, который был в этот день. Обледенела одежда, сумка. Скорая помощь прибыла оперативно и он был помещен в 15-ю больницу скорой медицинской помощи в Красноармейском районе", - сообщил собеседник агентства.

Он был уверен, что после такой вопиющей ситуации отца начнут лечить и будут относиться к пожилому человеку более внимательно. Уехав в Серафимович, мужчина пытался дозвониться в стационар, чтобы узнать о состоянии отца. Параллельно Андрей Петров просил помощи у своих знакомых-медиков в Волгограде, чтобы они выяснили, что с его отцом. Через третьих лиц мужчине 20 декабря удалось узнать, что его отец умер еще 17 декабря - на следующий день после того, как его нашли на лавочке в частном секторе. Известить родственников, видимо, никто не посчитал нужным.

Сейчас Андрей Петров занимается похоронами отца и параллельно собирает документы. По его мнению, такая ситуация не должна оставаться без внимания надзорных органов.

"Выводы не мне делать, - говорит собеседник агентства. - Я считаю, есть какие-то серьезные упущения, потому что должны быть правила, которые должны исполняться неукоснительно. Да, сложно. Да, у докторов много работы. Да, пациентов невозможно быстро обследовать. Но есть общие правила, которые невозможно нарушать. Они должны быть всегда. То есть за пациентами должно быть какое-то наблюдение".

По данным информагентства, у 81-летнего мужчины был подтвержденный COVID-19 с двухсторонней пневмонией, а также обморожение конечностей и переохлаждение после долгого пребывания на морозе.

"Высота 102" обратилась за комментариями в комитет здравоохранения Волгоградской области.

В облздраве сообщили, что скорая доставила из Серафимовичского района в ковидную больницу в Волгограде 4 пациентов, среди которых был и 81-летний мужчина. Пока дежурный врач регистрировал на госпитализацию других пациентов, пожилой мужчина самовольно до оформления документов покинул помещение приемного покоя и ушел из стационара. Когда врач увидел, что пациент покинул здание, вышел за ним на улицу, однако не смог его найти на территории больницы. Вернувшись в приемный покой, медработник передал информацию об ушедшем пациенте в "чистую" зону больницы. Сотрудники медучреждения сообщили о случившемся в ГУЗ "Серафимовичская ЦРБ" и запросили контакты близких родственников. Врачи связались с сыном мужчины, которому сообщили о факте самовольного ухода из инфекционного стационара его отца.

Позже в больницу №15 мужчину также доставила скорая. Пациент был один, без сопровождения родственников. В ходе осмотра выяснилось, что мужчина дезориентирован во времени и пространстве. Информацию о родственниках сообщить не мог. Проведенное исследование показало наличие у 81-летнего мужчины коронавирусной инфекции. Ему определили схему лечения, назначили препараты. На следующий день состояние пациента резко ухудшилось. Несмотря на все усилия врачей, в том числе в условиях реанимации, мужчина скончался.