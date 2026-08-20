



В Клетском и Иловлинском районах Волгоградской области бушует пожар. По информации местных жителей, пламя третьи сутки распространяется по территории Задонья, уже охватило порядка 50 га и вплотную приблизилось к хутору Перекопка.

- Пепел летит уже несколько дней, и стоит запах гари. Сегодня муж ездил в райцентр и сам увидел этот огромный пожар. Ещё утром видел выгоревшие поля и небольшой дымок, а когда возвращался обратно в станицу, пламя уже шло стеной, стоял огромный столб дыма. Сейчас огонь движется к Перекопке. Ситуацию усугубляет сильный ветер. На месте очень много расчётов. Вроде бы со всего района съехались. Даже наши станичные машины по очереди ездят туда, — рассказала журналистам жительница станицы Кременская.





Огромный пожар попал на спутниковую карту НАСА. Согласно опубликованным данным, первые очаги были зафиксированы 18 августа около 14:00 около хутора Мелоклетский, тогда пламя могло охватить до 10 кв. километров.





19 августа пламя сместилось в район Перекопского и Сиротенского сельских поселений, где тепловые очаги зафиксированы на площади 54 кв. километров.

Схожие данные о наличии возгораний публикует и отечественное НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос».





Ситуацию прокомментировали в региональном управлении МЧС России. По данным спасателей, масштабы происходящего несколько более скромные, а пожаров на самом деле было несколько.

- 19 августа в 10:40 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Иловлинском районе Волгоградской области. Горела трава на площади 10 га и колесо комбайна на площади 1,5 кв. метров. Подразделения 38 пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 19:23. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — неисправность механизмов и узлов транспортного средства, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

При этом спасатели уточнили, что сейчас в природном парке бушует совсем другой пожар.

- В 00:30 20 августа на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Клетском районе Волгоградской области. Горит трава на площади 4,5 га. Подразделения МЧС России и противопожарной службы субъекта производят тушение. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — добавили в ведомстве.

Редакция запросила в ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о количестве задействованных в тушении территории Задонья накануне и сегодня личного состава, а также техники, однако назвать точные данные в ГУ МЧС России по Волгоградской области затруднились, сообщив лишь, что «сил и средств достаточно».

Примечательно, что, согласно данным мониторинга, по стечению обстоятельств, потушенный накануне пожар и пламя, бушующее сегодня, располагается на сопряжённых участках.





Отметим, редакция запросила информацию о происходящем на территории парка в администрации Волгоградской области. Специалисты облком безопасности населения подтвердили наличие пожара и рассказали подробности о задействованных в тушении силах.

- Горит степь, угрозы населенным пунктам и лесным массивам Клетского муниципального района нет. В тушении пожара принимают участие пожарные расчеты 6 отряда противопожарной службы Волгоградской области. К ликвидации возгораний привлечены 5 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. На месте работают три трактора органов местного самоуправления, проводится опашка минерализованных полос, - подытожили в комитете.

Фото из архива ИА "Высота 102". Карты: NASA и НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос».