Расследования 21.12.2020 11:32
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21.12.2020 11:32
Оглашен приговор двоим волгоградцам за убийство молодого парня у ночного клуба в Ворошиловском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 23-летний и 25-летний подсудимые за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, приговорены к 9 и 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.
В судебном заседании установлено, что Натиг Микаилов и Руслан Исаев 16 февраля 2019 года, находясь в сквере возле ночного клуба в Ворошиловском районе Волгограда, в ходе конфликта избили 18-летнего Александра Бабаревича. Ему были нанесены многочисленные удары в область головы, от которых молодой человек скончался на месте происшествия.
Несмотря на отрицание подсудимыми вины, государственное обвинение представило суду исчерпывающие доказательства их причастности к инкриминируемому деянию. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.
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