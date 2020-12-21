



Оглашен приговор двоим волгоградцам за убийство молодого парня у ночного клуба в Ворошиловском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 23-летний и 25-летний подсудимые за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, приговорены к 9 и 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

В судебном заседании установлено, что Натиг Микаилов и Руслан Исаев 16 февраля 2019 года, находясь в сквере возле ночного клуба в Ворошиловском районе Волгограда, в ходе конфликта избили 18-летнего Александра Бабаревича. Ему были нанесены многочисленные удары в область головы, от которых молодой человек скончался на месте происшествия.

Несмотря на отрицание подсудимыми вины, государственное обвинение представило суду исчерпывающие доказательства их причастности к инкриминируемому деянию. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



