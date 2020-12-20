В Волжском легковушка после столкновения влетела в коллектор

Происшествия 20.12.2020 10:19
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20.12.2020 10:19
Два человека пострадали в ДТП в Волжском с участием двух легковушек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в 15-10 часов. 34-летний водитель, управляя автомашиной «LADA GRANTA», двигаясь по ул.Кирова со стороны ул.Коммунистической в сторону ул. Логинова, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной «LADA PRIORA» под управлением 36-летней женщины. Этот автомобиль двигался в попутном направлении по ул.Кирова со стороны ул.Коммунистической и совершал поворот во внутридворовую территорию. После столкновения «LADA GRANTA» налетела на коллектор тепловых сетей. В результате ДТП женщине-водителю автомашины «LADA PRIORA» и 28-летней женщине-пассажиру автомашины «LADA GRANTA» была оказана медицинская помощь.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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