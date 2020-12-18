В Волгограде ушлая пара пошла на шопинг с чужой банковской картой (ВИДЕО)











Полиция Волгограда просит оказать помощь в розыске двоих подозреваемых в краже денег с чужой банковской карты. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД по г. Волгограду, в дежурную часть отдела полиции по Центральному району обратилась 74-летняя женщина. Она рассказала, что потеряла свою банковскую карту в районе улицы Авиаторская, после чего ей стали приходить смс-сообщения о списании с карты денежных средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. Камеры видеонаблюдения, установленные в одном из магазинов, зафиксировали предполагаемых злоумышленников.

Приметы подозреваемых:

1) на вид 25 лет, худощавого телосложения, одет в черную куртку, черные спортивные штаны, кроссовки черного цвета;

2) на вид 20 лет, славянской внешности, среднего телосложения, одет в куртку черного цвета, черные кроссовки, на голове шапка синего цвета, возможно имеет шрам на лице справа.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 02, 8(8442) 46-51-15, 8(8442) 93-76-26- дежурная часть отдела полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу Волгограду.



