



Двоих сотрудников школы №49 Волгограда привлекли к дисциплинарной ответственности из-за скандала с «Диогеном в бочке». Как сообщила ИА «Высота 102» мама ученика, которого заперли в тумбочке, накануне ее пригласили на беседу к директору образовательного учреждения, которая рассказала об итогах проведенной проверки. К ответственности привлечены завуч Любовь Врачева и учитель истории.

«Передо мной извинились за случившееся. Поскольку состоявшийся разговор меня полностью устроил, то я отозвала ранее направленную жалобу в территориальное управление департамента образования», - пояснила Елена К.

Напомним, инцидент в школе №49 Краснооктябрьского района произошел 27 ноября. На перемене 8-классник Дима ради шутки залез в тумбочку для хозяйственного инвентаря, расположенную в кабинете. Когда прозвенел звонок и остальные дети вернулись за парты, завуч Любовь Врачева закрыла снаружи дверцу тумбочки и запретила учителю истории выпускать ребенка. В итоге ученик просидел в тумбе, свернувшись калачиком, в течение 40 минут.

В жалобе, которую мать Димы написала в территориальное управление департамента, указано, что каждый раз, как мальчик пытался выбраться наружу, педагог закрывала дверь. На встрече с руководством школы после этого случая завуч Грачева сравнила Диму с Диогеном, которому полезно посидеть в бочке.

«Данный поступок Врачевой не только не отвечает нормам закона об образовании, но несет угрозу психологическому и физическому здоровью ребенка», - указала в своем обращении Елена. Журналистам информагентства женщина рассказала, что ее сын – не безбашенный хулиган, которого можно усмирить только насилием. В характеристике Димы, подписанной директором школы, говорится, что подросток добросовестно относится к урокам, всегда выполняет домашние задания. «В конфликтных ситуациях никогда не выступал в роли агрессора. Имеет адекватную самооценку и оценку окружающих», - отмечено в документе.

После опубликования данной истории на сайте ИА "Высота 102" тему моментально подхватили региональные и федеральные СМИ. О случившемся написали ведущие российские информагентства и газеты.



