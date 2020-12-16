Откусившему в драке ухо и нос посетителю караоке вынесли приговор в Волгоградской области

Расследования 16.12.2020 16:22
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16.12.2020 16:22
Житель Еланского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 31-летнего мужчину районный суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за кровавую драку в караоке.
В судебном заседании установлено, что ночью 26 января 2020 года в бильярдном клубе подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с одним из посетителей. У мужчин вспыхнули взаимные претензии относительно репертуара караоке. Они вышли на улицу поговорить, но завязалась драка, в ходе которой фигурант уголовного дела откусил ухо и нос у потерпевшего.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему была проведена операция по восстановлению ушной раковины и носа, но посттравматические повреждения лица явились неизгладимыми.
Вину в содеянном мужчина признал частично.
Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Еланскому району Волгоградской области.
После оглашения приговора мужчину взяли под стражу в зале суда. В пользу потерпевшего также взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.
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