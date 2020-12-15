В Волгограде присяжные не нашли оправданий для обвиняемого в убийстве тещи из-за квартиры





Коллегия присяжных заседателей в Волгограде признали жителя Ростова-на-Дону виновными в жестоком убийстве пожилой родственницы из-за раздела имущества. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, теперь на основании вердикта присяжных обвиняемому будет постановлен приговор.

Они признали 42-летнего жителя Ростовской области виновными в покушении на убийство двух лиц из корыстных побуждений и убийство из корыстных побуждений (ч.3 ст.30, п. "а,з" ч.2 ст.105, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, утром 13 августа 2019 года ростовчанин приехал в гости к своей 70-летней теще, которая проживала в Волгограде со своим сыном-инвалидом. Целью его визита стало желание договориться с пенсионеркой о приватизации и продаже ее дорогостоящей двухкомнатной квартиры.

Предполагалось, что часть вырученных денег потерпевшая отдаст дочери для строительства собственного дома в пригороде Ростова-на-Дону и погашения долгов, образовавшихся после покупки земельного участка, а на оставшуюся сумму приобретет себе скромную жилплощадь.

Однако предлагаемые родственниками варианты раздела имущества женщину не устраивали, в семье регулярно происходили скандалы. Один из них закончился трагедией – преследуя корыстные интересы и при этом испытывая неприязнь к потерпевшей, ростовчанин не смог найти мирного способа урегулирования конфликта и решил убить тещу, а чтобы его не вычислили избавиться и от свидетеля преступления - родного брата собственной супруги. Вооружившись привезенным с собой кухонным ножом и надев медицинские перчатки злоумышленник сначала нанес пожилой женщине множественные удары в область грудной клетки и спины, повредив ладони и кисти отбивавшейся от него пенсионерки, а затем отправился в комнату, где спал глухонемой мужчина. Сын убитой выжил лишь благодаря тому, что смог выбежать на лестничную площадку, где его увидели соседи и вызвали скорую медицинскую помощь.

Прибывшим на место происшествия стражам порядка подсудимый рассказал выдуманную историю о том, как он пытался помешать кровавой расправе, которую якобы учинил мужчина-инвалид. Следствию удалось не только опровергнуть версию мужчины, но собрать неопровержимые доказательства его вины в совершенных преступлениях.



