Происшествия

Захотел большой, но чистой любви: в Волгограде моториста развели на чувства и деньги

Происшествия 15.12.2020 12:57
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15.12.2020 12:57


Удивительную изобретательность демонстрируют волгоградские мошенники в попытках нечестно заработать.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городского УМВД, лидерами по объему украденных денег у населения по-прежнему остаются лжесотрудники банков. За последние сутки несколько несколько волгоградцев, среди которых врач-травматолог, медсестра и пенсионерка, перечислили телефонным аферистам свыше 660 тысяч рублей.
В поисках любви 32-летний моторист из Дзержинского района Волгограда на просторах интернета наткнулся на аферистов. Мужчину заинтересовало объявление об услугах интимного характера, за которые он перечислил аванс в сумме 15 тысяч рублей. После чего злоумышленники перестали выходить на связь.
Все потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей и задержанию преступников.

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