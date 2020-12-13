Расследования

Под Волгоградом двое студентов отличились в схватке с вооруженным рецидивистом

Расследования 13.12.2020 10:36
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13.12.2020 10:36


Двое 17-летних студентов награждены руководством УМВД России по городу Волжскому за помощь в задержании вооруженного преступника. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, начальник управления МВД по Волжскому полковник полиции Юрий Хонин вручил студентам благодарственные грамоты за проявленную активную жизненную позицию, смелость и мужество.

Как ранее сообщало информагентство, рецидивиста с пистолетом обезоружили в торговом павильоне в Волжском 28 ноября текущего года. Посетитель попросил продавца вызвать ему такси, однако женщина отказалась, после чего мужчина достал пневматический пистолет, направил его на торгового работника и стал высказывать угрозы. Находившиеся в павильоне двое студентов не растерялись, сумели обезоружить злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции. 
Установлено, что пистолетом размахивал 63-летний безработный местный житель, шесть раз судимый, в том числе за убийство. В марте он освободился из мест лишения свободы. Мужчина сознался в содеянном. У него был изъят пневматический пистолет.
Повтор видео от 28 ноября 2020 года


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