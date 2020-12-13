Под Волгоградом двое студентов отличились в схватке с вооруженным рецидивистом

Расследования 13.12.2020 10:36
0
13.12.2020 10:36
Двое 17-летних студентов награждены руководством УМВД России по городу Волжскому за помощь в задержании вооруженного преступника. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, начальник управления МВД по Волжскому полковник полиции Юрий Хонин вручил студентам благодарственные грамоты за проявленную активную жизненную позицию, смелость и мужество.
Как ранее сообщало информагентство, рецидивиста с пистолетом обезоружили в торговом павильоне в Волжском 28 ноября текущего года. Посетитель попросил продавца вызвать ему такси, однако женщина отказалась, после чего мужчина достал пневматический пистолет, направил его на торгового работника и стал высказывать угрозы. Находившиеся в павильоне двое студентов не растерялись, сумели обезоружить злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции.
Установлено, что пистолетом размахивал 63-летний безработный местный житель, шесть раз судимый, в том числе за убийство. В марте он освободился из мест лишения свободы. Мужчина сознался в содеянном. У него был изъят пневматический пистолет.
Повтор видео от 28 ноября 2020 года
Реклама
В Московской области поймали подозреваемого в страшном убийстве в Волгограде 25 лет назад14.12.2020 19:17
Расследования 14.12.2020 19:17
Пара телефонных мошенников в Волгограде поплатилась за игру на родственных чувствах14.12.2020 16:51
Расследования 14.12.2020 16:51
В Волгоградской области за гибель подростка в ДТП под дурманом осудили водителя14.12.2020 14:37
Расследования 14.12.2020 14:37
В Волгограде аферист зарабатывал на задержаниях за наркотики13.12.2020 20:36
Расследования 13.12.2020 20:36
В Волгограде судят 61-го участника преступной группы железнодорожников11.12.2020 12:24
Расследования 11.12.2020 12:24
Приговор за смерть двоих осужденных на пожаре в больнице УФСИН вынесли в Урюпинске11.12.2020 12:09
Расследования 11.12.2020 12:09
Водитель погиб в съехавшей с дороги легковушке в Волгоградской области11.12.2020 10:47
Расследования 11.12.2020 10:47
Следователи ищут свидетелей с видео смертельного ДТП в центре Волгограда10.12.2020 09:27
Расследования 10.12.2020 09:27
«Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовца09.12.2020 19:49
Расследования 09.12.2020 19:49
За кровавую бойню в такси волгоградец получил 8,5 лет колонии09.12.2020 17:00
Расследования 09.12.2020 17:00
В Волгограде разыскиваемого за разбой подростка выдали родственники09.12.2020 16:33
Расследования 09.12.2020 16:33
Мошенник просил у волгоградской фирмы 6 миллионов за «скидку» по налогам09.12.2020 14:23
Расследования 09.12.2020 14:23
В Волгограде осудили мстительного поджигателя09.12.2020 12:35
Расследования 09.12.2020 12:35
Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)09.12.2020 11:40
Расследования 09.12.2020 11:40
Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койки09.12.2020 11:22
Расследования 09.12.2020 11:22
Реклама