Под Волгоградом двое студентов отличились в схватке с вооруженным рецидивистом





Двое 17-летних студентов награждены руководством УМВД России по городу Волжскому за помощь в задержании вооруженного преступника. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, начальник управления МВД по Волжскому полковник полиции Юрий Хонин вручил студентам благодарственные грамоты за проявленную активную жизненную позицию, смелость и мужество.





Как ранее сообщало информагентство, рецидивиста с пистолетом обезоружили в торговом павильоне в Волжском 28 ноября текущего года. Посетитель попросил продавца вызвать ему такси, однако женщина отказалась, после чего мужчина достал пневматический пистолет, направил его на торгового работника и стал высказывать угрозы. Находившиеся в павильоне двое студентов не растерялись, сумели обезоружить злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции.

Установлено, что пистолетом размахивал 63-летний безработный местный житель, шесть раз судимый, в том числе за убийство. В марте он освободился из мест лишения свободы. Мужчина сознался в содеянном. У него был изъят пневматический пистолет.

Повтор видео от 28 ноября 2020 года