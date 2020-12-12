Происшествия

Автоледи устроила «боулинг» на трассе в Волгоградской области

Происшествия 12.12.2020 10:17
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12.12.2020 10:17


Четыре автомобиля столкнулись на автодороге «Камышин-Петров Вал» в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 40-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Джили Кулрей», на 6 км дороги не выдержала безопасную дистанцию и совершила столкновение с остановившимся для поворота направо автомобилем «Хендай Генезис». 
От удара «Хендай» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074», который ехал навстречу. Затем произошло касательное столкновение с автомашиной «Шевроле Клау», которая двигалась со стороны Петров Вала и завершала маневр поворота налево.
В результате ДТП 55-летний водитель автомашины «ВАЗ-21074» был госпитализирован.

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