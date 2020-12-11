Водитель погиб в съехавшей с дороги легковушке в Волгоградской области





Смертельные травмы получил 35-летний водитель синей "шестерки", а его пассажиры попали в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло поздно вечером на автодороге "р.п. Новониколаевский - пос. Мирный" в Новониколаевском районе. По предварительной информации, водитель "ВАЗ-2106" на 31 км не справился с управлением, совершил съезд с дороги, затем машина опрокинулась.

Водитель скончался на месте. 29-летний и 31-летний пассажиры были госпитализированы в больницу.



