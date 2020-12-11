Водитель погиб в съехавшей с дороги легковушке в Волгоградской области

Расследования 11.12.2020 10:47
0
11.12.2020 10:47
Смертельные травмы получил 35-летний водитель синей "шестерки", а его пассажиры попали в больницу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло поздно вечером на автодороге "р.п. Новониколаевский - пос. Мирный" в Новониколаевском районе. По предварительной информации, водитель "ВАЗ-2106" на 31 км не справился с управлением, совершил съезд с дороги, затем машина опрокинулась.
Водитель скончался на месте. 29-летний и 31-летний пассажиры были госпитализированы в больницу.
Реклама
В Волгограде судят 61-го участника преступной группы железнодорожников11.12.2020 12:24
Расследования 11.12.2020 12:24
Приговор за смерть двоих осужденных на пожаре в больнице УФСИН вынесли в Урюпинске11.12.2020 12:09
Расследования 11.12.2020 12:09
Следователи ищут свидетелей с видео смертельного ДТП в центре Волгограда10.12.2020 09:27
Расследования 10.12.2020 09:27
«Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовца09.12.2020 19:49
Расследования 09.12.2020 19:49
За кровавую бойню в такси волгоградец получил 8,5 лет колонии09.12.2020 17:00
Расследования 09.12.2020 17:00
В Волгограде разыскиваемого за разбой подростка выдали родственники09.12.2020 16:33
Расследования 09.12.2020 16:33
Мошенник просил у волгоградской фирмы 6 миллионов за «скидку» по налогам09.12.2020 14:23
Расследования 09.12.2020 14:23
В Волгограде осудили мстительного поджигателя09.12.2020 12:35
Расследования 09.12.2020 12:35
Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)09.12.2020 11:40
Расследования 09.12.2020 11:40
Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койки09.12.2020 11:22
Расследования 09.12.2020 11:22
Угонщика 14 элитных иномарок Toyota и Lexus осудили под Волгоградом08.12.2020 12:13
Расследования 08.12.2020 12:13
Дальнобойщик из Ростова-на-Дону стал "жертвой" фейкового ограбления в Волгоградской области08.12.2020 08:49
Расследования 08.12.2020 08:49
Захмелели и обнаглели: в Волгограде пьяниц за рулем ловили пачками07.12.2020 14:54
Расследования 07.12.2020 14:54
В Волгоградской области «рыбный» браконьер ответит в суде за редкий улов07.12.2020 12:18
Расследования 07.12.2020 12:18
Взрывоопасный «урожай» из поймы реки Царица добавил волгоградцу проблем07.12.2020 09:38
Расследования 07.12.2020 09:38
Реклама