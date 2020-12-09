За кровавую бойню в такси волгоградец получил 8,5 лет колонии

Расследования 09.12.2020 17:00
0
09.12.2020 17:00
8 лет 6 месяцев колонии строгого режима получил 40-летний волгоградец за нападение с ножом на женщину-таксиста. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительный приговор мужчине Дзержинский районный суд вынес сегодня. В совершении дерзкого преступления он не признался.
Инцидент произошел поздно вечером 2 января текущего года. Такси, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, приехало на вызов к дому 319 по улице Жирновской в поселке Ангарский. Решивший угнать машину пассажир набросился с ножом на водителя. Он нанес девушке несколько колото-резаных ран в область лица, шеи и тела. Преступнику удалось сесть за руль и ударить по газам. В ходе движения он пытался вытолкнуть таксиста на улице. Жертве удалось вытащить ключи из зажигания и поднять ручник.
На крики о помощи подбежал прохожий, который помог пострадавшей выйти из машины и попытался задержать злоумышленника. Однако последнему удалось убежать.
Преступление было раскрыто по горячим следам. Уже в два часа ночи 3 января мужчина был задержан в квартире своей сожительницы.
Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по Волгограду.
Реклама
В Волгограде разыскиваемого за разбой подростка выдали родственники09.12.2020 16:33
Расследования 09.12.2020 16:33
Мошенник просил у волгоградской фирмы 6 миллионов за «скидку» по налогам09.12.2020 14:23
Расследования 09.12.2020 14:23
В Волгограде осудили мстительного поджигателя09.12.2020 12:35
Расследования 09.12.2020 12:35
Полиция не нашла следов атак вандалов у храма Александра Невского в Волгограде (ВИДЕО)09.12.2020 11:40
Расследования 09.12.2020 11:40
Ударивший волгоградского полицейского Левон Оганесян попросился на свободу с больничной койки09.12.2020 11:22
Расследования 09.12.2020 11:22
«Я еще живой…»: в Волгоградской области СК проводит проверку по факту загадочной смерти бывшего спецназовца08.12.2020 20:49
Расследования 08.12.2020 20:49
Угонщика 14 элитных иномарок Toyota и Lexus осудили под Волгоградом08.12.2020 12:13
Расследования 08.12.2020 12:13
Дальнобойщик из Ростова-на-Дону стал "жертвой" фейкового ограбления в Волгоградской области08.12.2020 08:49
Расследования 08.12.2020 08:49
Захмелели и обнаглели: в Волгограде пьяниц за рулем ловили пачками07.12.2020 14:54
Расследования 07.12.2020 14:54
В Волгоградской области «рыбный» браконьер ответит в суде за редкий улов07.12.2020 12:18
Расследования 07.12.2020 12:18
Взрывоопасный «урожай» из поймы реки Царица добавил волгоградцу проблем07.12.2020 09:38
Расследования 07.12.2020 09:38
Мама была в больнице: в Волгограде выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника06.12.2020 21:35
Расследования 06.12.2020 21:35
Сантехник и сварщик покушались на имущество судебного департамента в Волгограде06.12.2020 21:18
Расследования 06.12.2020 21:18
Инвалид в Волгоградской области из-за 100 рублей стал уголовником06.12.2020 08:23
Расследования 06.12.2020 08:23
Студент-португалец из-за «экстази» променял волгоградский вуз на колонию05.12.2020 18:24
Расследования 05.12.2020 18:24
Реклама