За кровавую бойню в такси волгоградец получил 8,5 лет колонии





8 лет 6 месяцев колонии строгого режима получил 40-летний волгоградец за нападение с ножом на женщину-таксиста. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительный приговор мужчине Дзержинский районный суд вынес сегодня. В совершении дерзкого преступления он не признался.





Инцидент произошел поздно вечером 2 января текущего года. Такси, за рулем которого находилась 35-летняя женщина, приехало на вызов к дому 319 по улице Жирновской в поселке Ангарский. Решивший угнать машину пассажир набросился с ножом на водителя. Он нанес девушке несколько колото-резаных ран в область лица, шеи и тела. Преступнику удалось сесть за руль и ударить по газам. В ходе движения он пытался вытолкнуть таксиста на улице. Жертве удалось вытащить ключи из зажигания и поднять ручник.





На крики о помощи подбежал прохожий, который помог пострадавшей выйти из машины и попытался задержать злоумышленника. Однако последнему удалось убежать.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Уже в два часа ночи 3 января мужчина был задержан в квартире своей сожительницы.

Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по Волгограду.



















