Расследования

Дальнобойщик из Ростова-на-Дону стал "жертвой" фейкового ограбления в Волгоградской области

Расследования 08.12.2020 08:49
0
08.12.2020 08:49


45-летний водитель-дальнобойщик из Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос о совершении преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в конце ноября он обратился в полицию и сообщил, что стал якобы жертвой разбойного нападения. Он пояснил, что следовал по маршруту с грузом на автомашине «Скания Р-40» и на территории Калачевского района совершил остановку на обочине дороги. В этот момент к нему подъехал без регистрационных знаков микроавтобус, стекла которого были затонированы, откуда вышли четверо людей в масках, один из которых был вооружен предметом, похожим на пистолет. Пригрозив расправой, мужчины забрали у него из машины видеорегистратор, сотовый телефон, планшет, денежные средства в сумме 5 тысяч рублей и два запасных колеса, принадлежащие компании перевозчика, после чего скрылись. Ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.
После поступления данного сообщения постам и нарядам были направлены ориентировки на задержание скрывшегося микроавтобуса с вооруженными пассажирами. Оперативниками устанавливались возможные очевидцы преступления, а также были изучены видеоматериалы с камер наблюдения, расположенных на трассе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у полицейских возникли сомнения в правдивости слов мужчины. Дальнобойщик начал путаться в обстоятельствах совершенного в отношении него преступления, менял показания и вскоре сознался в заведомо ложном доносе.
Он пояснил, что с целью сокрытия утраты запасных шин, являющихся собственностью работодателя, решил обратиться с заявлением в полицию о якобы совершенном в отношении него нападении. На данный шаг его толкнул страх того, что компания-перевозчик потребует возмещения стоимости утерянных колес в сумме около 100 тысяч рублей.
Мужчине может грозить лишение свободы сроком до двух лет. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Расследования
07.12.2020 14:54
Расследования 07.12.2020 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2020 12:18
Расследования 07.12.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.12.2020 09:38
Расследования 07.12.2020 09:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2020 21:35
Расследования 06.12.2020 21:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2020 21:18
Расследования 06.12.2020 21:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.12.2020 08:23
Расследования 06.12.2020 08:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2020 18:24
Расследования 05.12.2020 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.12.2020 09:07
Расследования 05.12.2020 09:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.12.2020 09:25
Расследования 04.12.2020 09:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2020 14:48
Расследования 03.12.2020 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2020 12:11
Расследования 03.12.2020 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.12.2020 11:41
Расследования 03.12.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2020 19:44
Расследования 02.12.2020 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2020 16:43
Расследования 02.12.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.12.2020 14:30
Расследования 02.12.2020 14:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:19
В Волгограде началась замена 21 км контактной сети скоростного трамваяСмотреть фотографии
09:58
На юге Волгограда дотла сгорел автобус с краснодарскими номерами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Водитель умер после столкновения с опорой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Преподавателя волгоградского техникума будут судить за взятки от студентовСмотреть фотографии
09:18
Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%Смотреть фотографии
09:13
Волгоградстат подсчитал стоимость борщаСмотреть фотографии
08:49
Дальнобойщик из Ростова-на-Дону стал "жертвой" фейкового ограбления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Красота стоит жертв: новогоднее убранство обходится в миллионы бюджету ВолгоградаСмотреть фотографии
18:58
В Волгограде дезинфицируют лицей после вспышки загадочного вирусаСмотреть фотографии
17:42
Мимикрирующую под музей игровую комнату в Волгограде опечатали на 20 сутокСмотреть фотографии
17:02
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовыхСмотреть фотографии
16:54
Сторонники волгоградского времени запишут коллективное обращение для пресс-конференции президентаСмотреть фотографии
16:33
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылокСмотреть фотографии
15:41
ПСБ проведет 11-12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»Смотреть фотографии
15:28
Министр культуры РФ перечислила президенту России все трещинки волгоградской Родины-материСмотреть фотографии
14:54
Захмелели и обнаглели: в Волгограде пьяниц за рулем ловили пачкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В Волгограде через три года из кинотеатра "Победа" сделают Дом детстваСмотреть фотографии
14:30
Дело зампрокурора Волгограда расследуют в обстановке полной секретностиСмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области 31 декабря станет выходным по просьбам трудящихсяСмотреть фотографии
14:09
Под Волгоградом выстрелами остановили мчащуюся "десятку" с открытым багажником (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Депутатов Волгоградской облдумы просят поддержать идею присвоить городу Котельниково почетное званиеСмотреть фотографии
12:38
Волгоградец занялся вымогательством из-за порванной одеждыСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области «рыбный» браконьер ответит в суде за редкий уловСмотреть фотографии
12:04
Коронавирус убил еще пятерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде наивность стоила воспитательнице детсада 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:18
Губернатор Волгоградской области объявил о начале массовой вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде от удара на перекрестке раскидало иномарки: досталось троллейбусу (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Грузовой фургон загорелся после ДТП с BMW в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
Взрывоопасный «урожай» из поймы реки Царица добавил волгоградцу проблемСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области на отлов собак в 2021 году снова выделяют "копейки"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 