



45-летний водитель-дальнобойщик из Ростовской области стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос о совершении преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в конце ноября он обратился в полицию и сообщил, что стал якобы жертвой разбойного нападения. Он пояснил, что следовал по маршруту с грузом на автомашине «Скания Р-40» и на территории Калачевского района совершил остановку на обочине дороги. В этот момент к нему подъехал без регистрационных знаков микроавтобус, стекла которого были затонированы, откуда вышли четверо людей в масках, один из которых был вооружен предметом, похожим на пистолет. Пригрозив расправой, мужчины забрали у него из машины видеорегистратор, сотовый телефон, планшет, денежные средства в сумме 5 тысяч рублей и два запасных колеса, принадлежащие компании перевозчика, после чего скрылись. Ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.

После поступления данного сообщения постам и нарядам были направлены ориентировки на задержание скрывшегося микроавтобуса с вооруженными пассажирами. Оперативниками устанавливались возможные очевидцы преступления, а также были изучены видеоматериалы с камер наблюдения, расположенных на трассе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у полицейских возникли сомнения в правдивости слов мужчины. Дальнобойщик начал путаться в обстоятельствах совершенного в отношении него преступления, менял показания и вскоре сознался в заведомо ложном доносе.

Он пояснил, что с целью сокрытия утраты запасных шин, являющихся собственностью работодателя, решил обратиться с заявлением в полицию о якобы совершенном в отношении него нападении. На данный шаг его толкнул страх того, что компания-перевозчик потребует возмещения стоимости утерянных колес в сумме около 100 тысяч рублей.

Мужчине может грозить лишение свободы сроком до двух лет.



