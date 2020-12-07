В Волгограде наивность стоила воспитательнице детсада 300 тысяч рублей





35-летняя воспитательница детского сада из Волгограда перевела на «безопасный счет» почти 300 тысяч рублей и осталась без копейки накоплений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городского УМВД, женщина стала жертвой самого популярного вида телефонного мошенничества. Ей позвонил неизвестный, который представился работником банка. Мужчина предложил владелице пластиковой карты обезопасить деньги от несанкционированного списания.

Доверчивая сотрудница дошкольного учреждения отправилась к банкомату и перевела крупную денежную сумму на счет, номер которого ей сообщил незнакомец. В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности преступника и его задержания.



