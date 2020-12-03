



В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда открылись центры онкологической помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», амбулаторные отделения заработали при поликлиниках №№1,2,4 и 28.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» ЦАОПы оснащены компьютерными томографами, рентген-аппаратами, маммографами, флюорографами, УЗИ экспертного класса, колоноскопами, фиброгастроскопами и другим оборудованием.

Как пояснила главный врач клинической поликлиники №28 Елена Титова, на обследование и постановку диагноза в центре уходит до 14 дней. В случае выявления злокачественного образования пациента направляют в областной онкодиспансер.





В ЦАОПе при поликлинике №28 работает 20 сотрудников, которые ведут прием граждан в две смены – с 8 утра до 8 вечера. В новом подразделении два крыла, в одном из которых размещен дневной стационар, в другом осуществляется прием специалистов и проводятся некоторые методы исследований.

По словам Елены Титовой, центр рассчитан на прием 300 пациентов в день. Численность населения, которое прикреплено к данному подразделению, - 170 тысяч человек.





Заместитель главного врача областного онкологического диспансера Виктория Жаворонкова добавила, что в 2021 году в регионе будет работать уже 14 ЦАОПов. «Наша задача – выявлять пациентов в максимально ранних стадиях заболевания и максимально быстро отправлять на лечение», - говорит специалист. Первые пять центров были открыты в 2019 году. В новом году амбулаторная онкологическая помощь станет доступна также жителям Калачевского, Палласовского, Урюпинского районов и города Волжского.

Материал подготовлен в рамках проекта «Эффективное здравоохранение — показатель заботы государства о людях».











