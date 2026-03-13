Главное

В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
Федеральные новости
 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
Под Волгоградом из-за паводка перекрыли сельскую дорогу

В Михайловке Волгоградской области специалисты вынуждены были закрыть проезд по дороге у села Сидоры. По информации отдела ГО ЧС местной администрации, для восстановления пропуска паводковых вод специалисты вынуждены были вскрыть асфальт и частично разрыть насыпь местной дамбы. Уложенная в её основании водопропускная труба оказалась неспособна справиться с потоком.

- Движение через объездную дорогу в районе с. Сидоры, через балку Липовый Яр, закрыто. Движение легкового транспорта осуществляется через с. Сидоры, а грузового транспорта на данном участке запрещено. Данные ограничения будут действовать до завершения работ, - говорится в распространённом властями сообщении.

Отметим, село Сидоры находится в зоне, опасной с гидрологической точки зрения. Здесь проходит река Тишинка, которая регулярно в весенний период подтапливает жилые дома. Последний раз в 2023 году здесь оказались подвержены паводку несколько десятков участков.

Фото: Михайловка - ГО и ЧС / t.me

16:34
Путин отправил на повышение троих судей в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:53
Суд в Волгограде лишил нижегородского экс-судью Сапегу имущества на 54 млн рублейСмотреть фотографии
15:20
«Без водовода и дорог»: в Волгограде жители посёлка Солнечный утонули в непролазной грязиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоград прибыли участники автопробега «Крым - Россия! Навсегда!»Смотреть фотографии
14:40
Путин отметил заслуги волгоградского фермера, подарившего односельчанам газопроводСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом из-за паводка перекрыли сельскую дорогуСмотреть фотографии
13:59
Тело женщины нашли в станице Волгоградской области при разборе пепелищаСмотреть фотографии
13:16
На дне Волги нашли ружье пропавшего подводного охотникаСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде осудят этническую банду, укравшую у бойцов СВО 6 млн рублейСмотреть фотографии
12:47
Силовики нагрянули в Волжский: в отдел полиции доставили группу мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
В Волгоградской области 63 тыс. пациентов проверили репродуктивное здоровьеСмотреть фотографии
11:57
«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людейСмотреть фотографии
11:55
Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВОСмотреть фотографии
11:34
Под Волгоградом иномарка влетела в Renault на федеральной трассеСмотреть фотографии
11:02
Теплый воздух из Азии прогреет Волгоград до +20 к концу мартаСмотреть фотографии
10:59
Работники Концессий в Волгограде получили новый транспорт взамен «буханок»Смотреть фотографии
10:48
Волгоград вошёл в топ-10 городов с самыми щедрыми женихамиСмотреть фотографии
10:44
В Саратове увековечили память 200 бойцов СВОСмотреть фотографии
10:32
Фонд помощи детям-инвалидам взыскал в Волгограде с чиновников 14 млн рублейСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 300 тысячСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде увековечат память легендарного археолога Владислава МамонтоваСмотреть фотографии
09:47
В Волжском засняли невозмутимого водителя, протаранившего четыре автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Юные боксёры Волгоградской области взяли 11 медалей на первенстве ЮФОСмотреть фотографии
09:02
Оперативники ФСБ в Волгограде задержали 23-летнего подпевалу укронацистовСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области отменена восьмичасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцев предупредили о мошеннической схеме с загранпаспортамиСмотреть фотографии
08:13
1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенстваСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й КараваннойСмотреть фотографии
07:39
Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛАСмотреть фотографии
06:46
Волгоградская область провела ночь в ожидании налёта БПЛАСмотреть фотографии
 