Под Волгоградом из-за паводка перекрыли сельскую дорогу





В Михайловке Волгоградской области специалисты вынуждены были закрыть проезд по дороге у села Сидоры. По информации отдела ГО ЧС местной администрации, для восстановления пропуска паводковых вод специалисты вынуждены были вскрыть асфальт и частично разрыть насыпь местной дамбы. Уложенная в её основании водопропускная труба оказалась неспособна справиться с потоком.

- Движение через объездную дорогу в районе с. Сидоры, через балку Липовый Яр, закрыто. Движение легкового транспорта осуществляется через с. Сидоры, а грузового транспорта на данном участке запрещено. Данные ограничения будут действовать до завершения работ, - говорится в распространённом властями сообщении.

Отметим, село Сидоры находится в зоне, опасной с гидрологической точки зрения. Здесь проходит река Тишинка, которая регулярно в весенний период подтапливает жилые дома. Последний раз в 2023 году здесь оказались подвержены паводку несколько десятков участков.

Фото: Михайловка - ГО и ЧС / t.me