В Волгоград прибыли участники автопробега «Крым - Россия! Навсегда!»





Сегодня, 13 марта, в Волгоград прибыли участники патриотического автопробега «Крым – Россия! Навсегда!», посвящённого 12-й годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией.

Как сообщает ИА «Высота 102», автопробег стартовал 11 марта в Симферополе. За два дня его участники успели побывать уже в четырех городах – Анапе, Крымске, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Пятым на очереди стал город-герой Волгоград. Далее автоколонна направится в Самару, а финальной точкой 18 марта станет Москва.





В составе экипажей в Волгоград прибыли сегодня Герой России, сенатор Юрий Нимченко, кавалер ордена Святого Георгия, мэр города Судак Кирилл Чебышев, депутаты Государственного совета Крыма Анастасия Гридчина, Александр Комбаров, Арина Моренец, Никита Сандалов. К середине дня гости города-героя посетили Мамаев курган и прогулялись по Центральной набережной Волгограда. Еще одна обязатльная локация – сквер «Мы вместе» в центре города, который был разбит волгоградцами как по случаю воссоединения России и Крыма.





- В Волгограде я уже не первый раз, впечатления от города каждый раз самые теплые, – рассказала Анастасия Гридычина. – Вроде бы Волгоград не так близко находится к Крыму, но тем не менее у нас тесная связь и общая история. В свое время жители Сталинграда отстояли город от фашизма, а мы, крымчане, в 2014 году отстояли от этой же самой «черной чумы» наш полуостров.









В Москву автоколонна прибудет 16 марта – в день исторического референдума, определившего выбор крымчан. В столице участники планируют побывать на Крымском Валу, посетить Крымский мост, станцию МЦК «Крымская». Также они приглашены на торжественные мероприятия Мосгордуме.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU