







Президент России Владимир Путин отметил почетными званиями двоих работников сельского хозяйства из Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий Указ глава государства подписал накануне.

Почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоены:

Александр Кильдяшев – глава крестьянского (фермерского) хозяйства,

– глава крестьянского (фермерского) хозяйства, Виктор Маяцкий – генеральный директор акционерного общества «Районное агропромышленное объединение Алексеевское».

Как отмечено в Указе, почетных званий представители Волгоградской области удостоены за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.





Напомним, об Александре Кильдяшеве ранее рассказывало ИА «Высота 102». Фермер из Руднянского района Волгоградской области потратил свои собственные средства на внутрипоселковый газопровод, сделав таким образом подарок односельчанам. Сам он, как выяснилось, не считает, что совершил какой-то значимый поступок.

Фото: kremlin.ru, архив ИА «Высота 102»