В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

 Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО
Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин,...
 В Саратове увековечили память 200 бойцов СВО
В Саратове имена 200 героев СВО увековечили в Парке Победы. Имена бойцов, сообщает ИА «СарИнформ», занесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах». Памятная церемония собрала сотни...
Путин отметил заслуги волгоградского фермера, подарившего односельчанам газопровод

13.03.2026 14:40
Президент России Владимир Путин отметил почетными званиями двоих работников сельского хозяйства из Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий Указ глава государства подписал накануне. 

Почетных званий «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоены: 

  • Александр Кильдяшев – глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
  • Виктор Маяцкий – генеральный  директор акционерного общества «Районное агропромышленное объединение Алексеевское». 

Как отмечено в Указе, почетных званий представители Волгоградской области удостоены за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.


 

Напомним, об Александре Кильдяшеве ранее рассказывало ИА «Высота 102». Фермер из Руднянского района Волгоградской области  потратил свои собственные средства на внутрипоселковый газопровод, сделав таким образом подарок односельчанам. Сам он, как выяснилось, не считает, что совершил какой-то значимый поступок. 

Фото: kremlin.ru, архив ИА «Высота 102»

13.03.2026 16:34
13.03.2026 15:20
13.03.2026 15:17
13.03.2026 14:40
13.03.2026 14:18
13.03.2026 13:16
13.03.2026 13:10
13.03.2026 12:47
13.03.2026 12:20
13.03.2026 11:02
13.03.2026 10:59
13.03.2026 10:48
13.03.2026 10:18
13.03.2026 10:05
13.03.2026 09:46
