



В Краснооктябрьском районе Волгограда жители посёлка Солнечный бьют тревогу из-за вопиющей ситуации с дорогами. Отдалённый населённый пункт, где муниципалитет охотно нарезал участки многодетным семьям, инвалидам и сиротам, полностью лишился связи с внешним миром из-за перекопанных и брошенных в таком состоянии улиц.







- У нас некоторые дороги были асфальтированы, основная же часть – грунтовки. Но и они были облагорожены, сформированы, выровнены, кое-где отсыпаны щебнем. Сейчас же всё уничтожено. Повсюду разрытые и полузатопленные траншеи, огромные грунтовые валы. К нам не то чтобы легковушки и скорые, а даже спасатели, если что-то случится, не доедут, - рассказала журналистам председатель ТОС.

Ранее в 2023 году здесь частная организация затеяла работы по строительству водопровода и прокладке канализации, позже в феврале 2025 года в мэрии отчитались о том, что магистрали прокладывают инновационным бестраншейным способом, однако, судя по всему, после этого что-то пошло не так.

- У нас планировалось, что под большинством дорог будут сделаны проколы, чтобы уменьшить негативное влияние на покрытие улиц, однако затем от этого рабочие отошли и начали копать везде, где только можно. Результат сейчас налицо. На днях обращались в районную администрацию с просьбой о помощи. Нам действительно привели немного щебёнки, но этого, конечно, недостаточно. Тем более что работы по-прежнему в самом разгаре, - продолжила волгоградка.

По информации женщины, новые сети должны были быть сданы ещё в 2025 году, однако в результате готовность объекта замерла на уровне около 60%.

- За прошедшие годы у нас сменилось уже несколько подрядчиков. Сейчас работают сразу две организации, однако людей очень мало, техники также практически нет. Так строить можно ещё лет десять.

Что делать в сложившейся ситуации, жители посёлка не знают. По словам волгоградцев, о происходящем в курсе не только городская администрация, но и правоохранительные органы, однако до сих пор проблема горожан не разрешается.

Фото и видео: жители посёлка