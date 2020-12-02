



В Волгограде задержали подозреваемого в организации занятия проституцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 33-летний волгоградец организовал незаконную деятельность по оказанию клиентам услуг интимного характера, и привлек к ней двух жительниц Волгограда в возрасте 42 и 37 лет. Подозреваемый выполнял функции водителя и охранника, установил прейскурант на оказание интимных услуг и привозил женщин в сауны, бани, гостиницы и арендованные им квартиры. Автомобиль, которым управлял подозреваемый, и где находились обе женщины, был задержан полицейскими во дворе дома в Тракторозаводском районе после того, как женщины оказали интимные услуги очередному клиенту в съемной квартире. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ - «Организация занятия проституцией» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщины привлечены к административной ответственности. Уголовным кодексом РФ за организацию занятия проституцией предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.



