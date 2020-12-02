Расследования 02.12.2020 16:43
0
02.12.2020 16:43
В Волгограде задержали подозреваемого в организации занятия проституцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 33-летний волгоградец организовал незаконную деятельность по оказанию клиентам услуг интимного характера, и привлек к ней двух жительниц Волгограда в возрасте 42 и 37 лет. Подозреваемый выполнял функции водителя и охранника, установил прейскурант на оказание интимных услуг и привозил женщин в сауны, бани, гостиницы и арендованные им квартиры. Автомобиль, которым управлял подозреваемый, и где находились обе женщины, был задержан полицейскими во дворе дома в Тракторозаводском районе после того, как женщины оказали интимные услуги очередному клиенту в съемной квартире. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ - «Организация занятия проституцией» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщины привлечены к административной ответственности. Уголовным кодексом РФ за организацию занятия проституцией предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
Реклама
Кассир букмекерской конторы в Волгограде проиграла деньги фирмы02.12.2020 19:44
Расследования 02.12.2020 19:44
Пенсионеру из Волгоградской области грозит до семи лет за смертельное ДТП в первый день нового года02.12.2020 14:30
Расследования 02.12.2020 14:30
Первый фигурант дела о наглой краже трубопровода под Волгоградом идет под суд02.12.2020 10:45
Расследования 02.12.2020 10:45
Застройщика проблемного жилого дома "Атлант" в Волгограде ждет новый суд01.12.2020 12:56
Расследования 01.12.2020 12:56
СК в Волгограде выясняет причины пожара и гибели человека в жилище многодетной семьи01.12.2020 11:47
Расследования 01.12.2020 11:47
В Волгоградской области поймали скрывшегося с места смертельного ДТП водителя01.12.2020 09:54
Расследования 01.12.2020 09:54
Водителя осудили за нападение с дубинкой на двоих человек под Волгоградом29.11.2020 10:56
Расследования 29.11.2020 10:56
Житель Волгоградской области стал фальшивомонетчиком из-за долгов по кредитам28.11.2020 19:39
Расследования 28.11.2020 19:39
В Волгограде арестован еще один участник кровавой бойни из-за переписки в школьном чате28.11.2020 14:15
Расследования 28.11.2020 14:15
В Волгограде сестре убившего из-за переписки в чате отца школьницы избрали меру пресечения28.11.2020 13:31
Расследования 28.11.2020 13:31
Новые подробности появились в деле о заражении школьницы бешенством в Волгоградской области26.11.2020 17:24
Расследования 26.11.2020 17:24
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета в аэропорту Волгограда26.11.2020 16:59
Расследования 26.11.2020 16:59
Московские следователи оценят ущерб разрушений в аэропорту Волгограда26.11.2020 12:21
Расследования 26.11.2020 12:21
Волгоградка вышла замуж за таджика ради 50 тысяч рублей26.11.2020 10:26
Расследования 26.11.2020 10:26
«Мы сказали, что хотели»: облсуд отклонил иск волгоградского ковид-диссидента к губернатору25.11.2020 15:15
Расследования 25.11.2020 15:15
Реклама