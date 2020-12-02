Здравоохранение

Волгоградская область не может вырваться из смертельного водоворота COVID-19

Здравоохранение 02.12.2020 12:19
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02.12.2020 12:19


Еще четыре человека скончались от коронавируса в Волгоградской области. Число погибших от китайской инфекции в регионе возросло до 316 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ  стопкоронавирус.рф, за последние сутки зафиксирован очередной антирекорд по количеству заболевших –  247 человек. Всего с начала пандемии в области заразились 27655 граждан, из которых около 26 тысяч – уже выздоровели.
Как уточнили в оперативном региональном штабе, среди четырех новых жертв, скончавшихся от коронавируса - 73-летняя жительница и 62-летний мужчина из  Старополтавского района, 66-летний житель Фролово и 49-летний мужчина из Ленинского района. Самый молодой житель Волгоградской области почти неделю не обращался за медицинской помощью и не лечился сам. 

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