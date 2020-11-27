



По итогам 10 месяцев 2020 года банк «Открытие» заработал 43,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 2% выше результата за аналогичный период прошлого года (43,1 млрд рублей). Высокие показатели достаточности капитала и ликвидности обеспечивают надежный фундамент для динамичного роста бизнеса банка, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.

Ключевые показатели банка за октябрь 2020 года*:

• Активы банка в октябре увеличились на 5%, или на 116 млрд рублей.

Рост активов обеспечен увеличением кредитного портфеля, размещений на межбанковском рынке, портфеля ценных бумаг.

• Кредитный портфель банка (до вычета резервов) за октябрь увеличился на 19 млрд рублей (+1%) в основном за счет роста кредитов физическим лицам на 17 млрд рублей (+4%).

В октябре 2020 года банк выдал 30 млрд рублей розничных кредитов, что на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотечные кредиты составили около 60% от общего объема выдач.

• Объем средств, размещенных в межбанковские кредиты, в октябре вырос на 32 млрд рублей.

• Портфель ценных бумаг банка увеличился за октябрь на 24 млрд рублей (+3%) за счет приобретения облигаций федерального займа.

• Средства клиентов в октябре выросли на 134 млрд рублей (+7%) преимущественно за счет юридических лиц (рост на 133 млрд рублей, или 16%).

• Чистая прибыль банка «Открытие» за октябрь 2020 года составила 3,4 млрд рублей.

• Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 ноября 2020 года Н1.0 составил 14,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н26 — 128% (при пороговом значении 100% для системно значимых кредитных организаций).

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 10 месяцев 2020 года

• По итогам 10 месяцев 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 293 млрд рублей (+13%) до 2,6 трлн рублей.

• Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 307 млрд рублей (+17% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 55% на 1 ноября 2020 года (50% на 1 января 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 204 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+13% без учета валютной переоценки). Объем выданных за 10 месяцев 2020 года корпоративных кредитов составил 876 млрд рублей, что на 40% выше, чем за 10 месяцев 2019 года.

Рост розничного кредитного портфеля составил 103 млрд рублей (+27% без учета валютной переоценки) до 478 млрд рублей. С начала 2020 года банк выдал более 220 млрд рублей розничных кредитов, что на 34% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

• Средства клиентов по итогам 10 месяцев 2020 года увеличились на 216 млрд рублей до 1,9 трлн рублей (+8% без учета валютной переоценки) за счет роста средств корпоративных клиентов на 165 млрд до 996 млрд рублей (+17% без учета валютной переоценки) и средств как физических лиц на 51 млрд рублей до 958 млрд рублей (+0,3% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 1 ноября 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 42% (27% на 1 января 2020).

• Чистая прибыль банка по итогам 10 месяцев 2020 года составила 43,8 млрд рублей (+2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 43,1 млрд рублей).

• Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 103,8 млрд рублей, что выше результата за аналогичный период прошлого года (100 млрд рублей). Их увеличение обусловлено ростом процентных доходов по ссудам юридических и физических лиц на 24%.

• Чистый комиссионный доход банка по итогам 10 месяцев 2020 года достиг 19,5 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Банк показывает стабильный рост чистого комиссионного дохода с июля 2020 года благодаря восстановлению активности клиентов.

• Операционные расходы банка за 10 месяцев 2020 года составили 52,6 млрд рублей против 53,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

• На динамику чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказал влияние расход на создание резервов в сумме 5 млрд рублей по итогам 10 месяцев 2020 года.

• Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 43,3 млрд рублей (+14%) до 356 млрд рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.



