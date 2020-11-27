Росстат заметил снижение уровня безработицы в Волгоградской области





Уровень безработицы в Волгоградской области за октябрь 2020 года составил 8,9%, а количество безработных – 111,1 тысячи человек. Об это сообщили ИА «Высота 102» в Росстате. Это ниже, чем было в сентябре, когда уровень безработицы достиг 9,1%, а количество безработных, рассчитываемое по методике МОТ (т.е. те, кто не имел работы или доходного занятия, искал работу и был готов приступить к ней в обследуемую неделю), составляло 113,5 тысяч человек.

Между тем, Волгоградская область продолжает оставаться одним из антилидеров по данному показателю среди регионов ЮФО. Так, выше безработица только в Калмыкии – 10,1%. В Астраханской области она составила за октябрь 8,1%, в Ростовской области – 5,3%, а в Севастополе зафиксирована сама низкая безработица – 4,4%.



