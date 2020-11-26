Волгоградка вышла замуж за таджика ради 50 тысяч рублей

Расследования 26.11.2020 10:26
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26.11.2020 10:26
Приговор за организацию незаконной миграции вынес Центральный районный суд 47-летнему волгоградцу и его 27-летней знакомой. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В судебном заседании установлено, что сообщники организовали незаконное пребывание на территории России гражданина Таджикистана. Фигуранты уголовного дела предложили знакомой за 50 тысяч рублей выйти замуж за иностранца, для последующего получения им гражданства РФ в упрощенном порядке.
Противоправная схема была выявлена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также проводили расследование данного уголовного дела.
Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам в колонии общего режима. Этим же приговором женщина осуждена к 1 году лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Приговор в законную силу не вступил.
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