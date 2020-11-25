Политика

Уволен глава Калачевского района Волгоградской области

Политика 25.11.2020 13:15
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25.11.2020 13:15


С поста главы Калачевского района Волгоградской области уволен Петр Харитоненко. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона, чиновник сам подал заявление об отставке и оно было подписано. Харитоненко руководил районом с 27 сентября 2014 года.  
В настоящее время его обязанности исполняет заместитель Сергей Тюрин. 
Причины ухода Харитоненко с поста главы района в администрации области не комментируют, но отмечают, что это кадровое решение зрело давно. 

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