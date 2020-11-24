Госдума одобрила переход на московское время Волгоградской области

Депутаты Государственный думы РФ только что одобрили в первом чтении законопроект о переходе Волгоградской области на московское время. Как сообщает ИА «Высота 102», «за» выступили 317 человек, «против» - один, четверо воздержались.





О том, какими неудобствами и экономическими потерями обернулось возвращение региону волгоградского времени, депутатам парламента страны рассказал депутат облдумы Михаил Струк. Он выступил с докладом в поддержку перехода региона на московское время. Лидер фракции «Единой России» в облдуме рассказал о том, что в самых различных сферах жизни региона перевод стрелок часов в 2018 году привел к негативным последствиям. В частности, он заявил, что бизнес Волгоградской области имеет устойчивые связи с Москвой, поэтому разница во времени им мешает работать. Проблемы возникли, по мнению Михаила Струка, и для компаний, которые занимаются транспортными перевозками. Негативно отразилась смена часового пояса, по словам депутата, даже для развития туризма в Волгоградской области. Страдают, по уверениям Струка, даже дети, которые зимой ходят в школу в потемках.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова пришла на помощь выступавшему. «Мне хочется, чтобы была поставлена жирная точка в этом вопросе, чтобы это яблоко раздора перестало существовать», - заявила с трибуны зала заседаний Госдумы народная избранница.





Инициатива Волгоградской облдумы встретила массу негативных отзывов среди федеральных законодателей. Один из них отметил, что ситуация напоминает спор о том, с какой стороны разбивать яйцо. «Это спор остроконечников и тупоконечников. Может, стоит решать эту дискуссию на уровне местных нормативных актов и поменять время начала работы предприятий», - предложил парламентарий Павел Шперов. Депутат Игорь Моляков добавил, что природу подобных споров хорошо понимал писатель Джонатан Свифт. «Эти споры уводят общество от более насущных проблем», - считает нардеп.

Депутат Госдумы от Волгоградской и Астраханской областей Николай Арефьев единственный предложил снять с рассмотрения данный законопроект. По его словам, есть более серьезные проблемы – в частности, с реализацией нацпроектов. Перевод стрелок часов, как полагает депутат, этому процессу никак поспособствовать не может.

Несмотря на оживленную дискуссию и отрицательные комментарии депутатов, законопроект благополучно был утвержден в первом чтении.





Напомним, 20 августа текущего года Волгоградская областная дума приняла постановление о внесении в Госдуму РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени». Депутаты решили вернуть Волгоградской области московское время, от которого регион отказался 28 октября 2018 года по итогам референдума, состоявшегося в марте того же года. За смену часового пояса (МСК +1) тогда выступили 58,8% участников голосования или свыше 687 тысяч жителей региона.

Весной 2020 года председатель областной думы Александр Блошкин публично заявил о том, что жителей области нужно снова спросить о времени и совместить эту процедуру с голосованием по поправкам в Конституцию России. По итогам опроса, проведенного с 25 июня по 1 июля, в ходе которого не вели письменный учет участников и не спрашивали их паспорта, за московское время высказались 65,7% респондентов или 890 тысяч человек. На основании протокола данного голосования депутаты облдумы инициировали очередную процедуру перевода стрелок часов.

Инициатива регионального парламента встретила активное сопротивление со стороны местных активистов, которые выступают в защиту волгоградского времени. Общественники несколько раз безуспешно пытались оспорить в суде думское постановление, проводили пикеты и массово направляли обращения в федеральные органы власти с призывом не отменять итоги референдума 2019 года.