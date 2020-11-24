



Сегодня Волгоградский областной суд ужесточил приговор бывшему генеральному директору строительной компании Юрию Лысенко за злоупотребление полномочиями и присвоении денежных средств при строительстве многоквартирных домов. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Бывший руководитель "Волгоградской строительной компании" Юрий Лысенко приговором Центрального районного суда Волгограда 21 сентября текущего года был признан виновным в совершении двух эпизодов злоупотребления полномочиями и осужден к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Этим же приговором Лысенко был оправдан по одному эпизоду злоупотребления полномочиями, а его действия по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) были переквалифицированы на менее тяжкий состав – ч.1 ст.201 УК РФ.

По версии следствия, что Лысенко в 2016 году заключил договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по ул.Молодежная в р.п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. При этом полученные от граждан денежные средства по этим договорам на общую сумму 14,5 млн рублей коммерсант присвоил.

Кроме того, часть возводимых объектов, находившихся в залоге у гражданина, Лысенко в тот же период реализовал другим лицам, представив при государственной регистрации сделок фиктивные документы о якобы данном залогодержателем согласии. В результате залогодержателю был причинен материальный ущерб на сумму более 12 млн рублей.

Также застройщик потратил на иные цели полученные в 2015 году от коммерческой организации займы на сумму более 12 млн рублей, предназначенные для завершения строительства многоквартирного жилого дома по ул.Комсомольской в р.п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях коммерсант не признал.

Посчитав оправдание в части, изменение квалификации на менее тяжкий состав незаконным, а назначенное наказание чрезмерно мягким, прокуратура Волгограда обжаловала приговор в апелляционном порядке.

Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона, отменив оправдание Лысенко, а также изменив квалификацию его действий на более тяжкий состав. В результате судом апелляционной инстанции ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.



